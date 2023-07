Presidenta da Funarte representa o MinC no I Encontro Nacional de Cultura e Arte nas Universidades Federais Brasileiras

Ao centro, a presidenta da Funarte, Maria Marighella. À direita, Paulo Miguez, reitor da UFBA. À esq., Piti Canela, diretora-geral da Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb). Foto: Aristides Alves

A presidenta da Fundação Nacional de Artes – Funarte, Maria Marighella,participoudo I Encontro Nacional de Cultura e Arte nas Universidades Federais Brasileiras, na segunda-feira, 3 de julho, na Universidade Federal da Bahia (UFBA), em Salvador. A dirigente representoua Ministra da Cultura, Margareth Menezes.

No evento, que prossegue até quarta-feira (5), reúnem-se representantes de instituições de ensino superior; de cultura de Governo, das esferas federal, estadual e municipal; e entidades da esfera artístico-cultural

São debatidas as diversas possibilidades para a gestão das ações de cultura e arte no contexto das universidades federais, buscando ampliar a contribuição destas para o campoda cultura e da arte; e, ainda, estreitar laços entre as instituições de ensino, os governos e a sociedade.

O encontro faz parte das celebrações dos 77 anos da UFBA e dos “200 anos de Independência do Brasil na Bahia”.

Público-alvo e objetivos

A programação é dirigida a gestores federais, estaduais e municipais de arte, cultura e patrimônio. Dirigentes, docentes, servidores/as técnico-administrativos/as, estudantes de Instituições Públicas de Ensino Superior.

De acordo com o site do I Encontro Nacional de Cultura e Arte nas Universidades Federais Brasileiras, seus objetivos são:

analisar e desenvolver a cultura e a arte no âmbito das universidades federais brasileiras;

ampliar a contribuição dessas instituições para as culturas e artes brasileira e “glocal” (local e global, ao mesmo tempo);

aprimorar a intercâmbio cultural e artístico entre as universidades federais e entre elas, os demais setores da sociedade, “agentes, comunidades e territórios”;

discutir e realizar mapeamentos, diagnósticos, políticas e planos de cultura e arte nas universidades federais, em sintonia com planos nacionais de cultura e arte; e

contribuir para a construção e consolidação de uma “cultura cidadã e democrática, que se contraponha às culturas autoritárias em todas as suas vertentes”.

Acesse aqui a Programação(versão linkada do site no dia 3/7/23)

I Encontro Nacional de Cultura e Arte nas Universidades Federais Brasileiras

De 3 a 5 de julho de 2023

Universidade Federal da Bahia (UFBA)

Salvador (BA)

Reitoria

Dia 3 de julho – presença da presidenta da Fundação Nacional de Artes – Funarte, Maria Marighella, representando o Ministério da Cultura (MinC)

Inscrições: www.inscricaoculturaarte.ufba.br

Realização: Universidade Federal da Bahia (UFBA)





Fontes: site do evento e site Política Livre – Raul Monteiro (BA)