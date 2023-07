Espetáculo de formatura dos alunos do Cefart será encenado na Funarte MG

Nos próximos dois finais de semana, de quinta-feira a domingo, às 19h, os formandos do Curso Técnico de Teatro do Centro de Formação Artística e Tecnológica (Cefart) apresentam o espetáculo “Nuvem”, dirigido por Rogério Araújo. A montagem será encenada na Funarte MG, em Belo Horizonte, nos dias 6, 7, 8, 9, 12 (quarta-feira), 13, 14, 15 e 16 de julho. A peça trata de um lugar onde quatro pessoas são pagas para treinar uma inteligência artificial. A rotina dessas figuras é acompanhada e alterna entre o cumprimento de suas tarefas e os momentos de convívio dentro da empresa. A entrada é gratuita.

Segundo o diretor, o espetáculo é inspirado nas discussões sobre a precarização das condições de trabalho no mundo contemporâneo. “Nuvem é uma espécie de delírio ‘nonsense’ a respeito desse assunto. A obra foi construída num processo de criação que durou quatro meses. Os alunos, juntamente ao professor, colocaram em pauta o universo do trabalho e o dramaturgo complementou a ideia trazendo o conceito da inteligência artificial no dia a dia”. E acrescenta: “A proposta é que os alunos tenham uma experiência bastante similar ao que eles viverão fora da escola. Toda equipe é profissional, com carreira artística já consolidada”.

Na trama de “Nuvem”, à medida que os episódios avançam, explicitam-se os esforços e os tropeços dos personagens na tentativa de equilibrarem suas necessidades e ambições e toda sorte - ou falta dela - a que estão expostos no ambiente de trabalho. À primeira vista, a história se apresenta com ares ultra contemporâneos, como um lugar preocupado com o bem-estar de seus funcionários.

Saiba mais sobre o Cefart, da Fundação Clóvis Salgado, aqui

Serviço:



Espetáculo de formatura ‘Nuvem’

Elenco composto por formandos do Curso Técnico de Teatro do Centro de Formação Artística e Tecnológica (Cefart)

Dias: 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15 e 16 de julho, às 19h



Entrada gratuita

Classificação: livre

Ficha técnica:

Direção: Rogério Araújo

Dramaturgia: Raysner de Paula

Atuação: Glauco Gomes, Márcio Murari, Maria Carolina Vieira e Sangô

Preparação e direção vocal: Ana Hadad

Preparação corporal e direção de movimento: Rosa Antunã

Cenografia: Par Espaços Criativos (Bruna Cosfer e Marina Góes)

Iluminação: Cristiano Araújo

Figurino: Rimenna Procópio

Maquiagem: Gabi Dominguez

Trilha sonora: Daniel Nunes

Coordenador de som: André Veloso

Operação de som: Matheus Fleming

Técnico de luz: Edimar Pinto

Arranjo musical e workshop: Letícia Angelo

Coordenação de produção: Kelli Oliveira

Produção executiva: Luciana Assunção

Fotos: Fabrício Martins

Local:Funarte MG

Rua Januária, 68 - Centro, Belo Horizonte (MG)