Jorginho Mello entrega 40 retroescavadeiras a 36 municípios

O governador Jorginho Mello entregou nesta segunda-feira, 3, na sede da Secretaria de Estado da Agricultura, em Florianópolis, 40 retroescavadeiras que irão modernizar e fomentar a produção da agricultura catarinense em 36 municípios. Foram investimentos de mais de R$ 13,6 milhões. A vice-governadora Marilisa Bohem também esteve presente no evento.

Os equipamentos foram adquiridos por emendas parlamentares da bancada federal catarinense de 2021 e 2022 com contrapartida do Governo de Santa Catarina. São R$ 13,3 milhões em investimentos de emendas parlamentares e R$ 272,8 mil de contrapartida do Estado.

“Essa entrega tem uma importância extraordinária. Nós estamos indo ao encontro dos prefeitos para entregar a eles equipamentos que precisam no dia a dia. Como arrumar estradas, fazer açudes, resolver problemas de encostas. Eu estou tendo o privilégio agora de entregar, como governador, emendas que fiz como senador. A gente já vinha fazendo e vamos continuar fazendo. Compramos equipamentos de qualidade e distribuímos de forma democrática como estamos está fazendo aqui”, destacou o Jorginho Mello.

Para o secretário de Estado da Agricultura, Valdir Colatto, a entrega das retroescavadeiras simboliza trabalho e prestação de serviço ao agricultor. “Representa para os prefeitos disporem dessas máquinas para resolver problemas. A preocupação nossa do Governo do Estado e da Secretaria da Agricultura é levar infraestrutura para os nossos produtores e municípios. Consertar pontes que são destruídas, estradas vicinais, então precisamos ajudar os prefeitos a fazer esse trabalho”, afirmou.

O prefeito de São João do Oeste, Genérsio Marino Anton, falou em nome dos prefeitos e reforçou a importância da entrega das retroescavadeiras. “Municípios agrícolas, como São João do Oeste, é lógico que vão utilizar bem essa máquina na agricultura. Importante receber máquinas e equipamentos, e que possamos termos um ótimo uso”, comentou.

“Para os municípios, esse tipo de equipamento é fundamental, principalmente para nós que temos uma bacia leiteira muito grande, suínos, aves e, claro, que precisamos de equipamentos para atender o nosso produtor”, reforçou o prefeito de Seara, Kiko Canale.

Além dessas 40 novas escavadeiras, neste ano já foram cedidos 192 implementos e 16 tratores para fortalecer a agricultura familiar nos municípios de Santa Catarina.

Participaram da solenidade, o senador Jorge Seif, os deputados federais Carlos Chiodini e Geovania de Sá, os deputados estaduais Maurício Eskudlark – representando o presidente da Assembleia Legislativa, Mauro de Nadal – Edilson Massocco, Altair Silva e Emerson Stein. Além de secretários e presidente de órgãos estaduais.

Municípios contemplados

Águas Mornas, Balneário Arroio Silva, Balneário Barra do Sul, Balneário Piçarras, Barra Velha, Celso Ramos, Correio Pinto, Cunha Porã, Curitibanos, Doutor Pedrinho, Gaspar, Grão Pará, Guaramirim, Herval do Oeste, Imaruí, Ipira, Ituporanga, Leoberto Leal, Lontras, Meleiro, Nova Itaberaba, Ouro, Presidente Getúlio, Rio do Campo, Rio Fortuna, Santa Terezinha, São Bento do Sul, São João Batista, São João do Oeste, São José do Cerrito, São Lourenço do Oeste, Schroeder, Seara, Três Barras, Urubici e Urupema.

