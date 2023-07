Peça que lança questionamentos sobre o ódio na atualidade está em cartaz em São Paulo

A Fundação Nacional de Artes – Funarte apresenta, em seu Complexo Cultural SP, em Campos Elíseos, na Capital, até dia 16 de julho, uma encenação teatral que lança questionamentos sobre o ódio. A peçaO Clubemostra a jornada deum homem comum para decidir se quer ou não fazer parte de um clube de ódio.Cada espectador decide quanto paga pelo ingresso.

O protagonista, Pedro, descobre a existência do clube que propaga o ódio – coletivo que cresce muito e rapidamente, nas últimas décadas, e impacta a vida de milhares de pessoas. O personagem vai ter que escolher se participa ou não do grupo.

De acordo com o Coletivo Binário, realizador do trabalho, ele é “uma alegoria satírica sobre redes sociais, notícias falsas e outros elementos da atualidade que promovem o ódio”. A peça lança questionamentos como: “O que é e de onde vem o ódio? Quem o sente e por quê? Como ele se processa no mundo e no Brasil? Quem o propaga e quem o combate?”.

Com a proposta de responder estas e outras questões, a dupla, formada porNando Motta, que assina a direção e a produção, e porElder Torres, autor do texto, diz que a obra “expõe uma visão crítica e bem-humorada sobre as formas de se relacionar em grupo e o sentimento de ódio como catalisador de momentos de pertencimento”.

Espetáculo teatral

O Clube

30 de junho a 16 de julho, sexta-feira e sábado, às 20h, e domingo às 19h

Ingressos: “Pague quanto puder”

Classificação indicativa: 14 anos

Duração:90 minutos

Sala Renée Gumiel - Complexo Cultural Funarte SP

Alameda Nothmann, 1058 - Campos Elíseos, São Paulo – SP

Acessibilidade: rampas de acesso para as salas de espetáculos e galerias e banheiros acessíveis.

Parceria com dois estacionamentos



1.Em frente à entrada do Complexo Cultural Funarte SP, na AlamedaNothmann. Preços: R$ 10 (até 3h) e R$ 15 (até 1h)

2. Rua General Júlio Marcondes Salgado, 211. Preço: R$ 12 (até 3h)

Realização: Coletivo Binário | Direção e produção: Nando Motta | Dramaturgia: Elder Torres

Mais informações: www.coletivobinario.com.br