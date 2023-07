Departamento de Pando confirma participação de empresários bolivianos na Expoacre 2023

O Departamento de Pando, por meio da Federação de Empresários Privados de Pando (FEPP), confirmou presença na Expoacre 2023. O intercâmbio econômico e cultural foi pactuado na manhã desta segunda-feira, 3, em Epitaciolândia.

Empresários do Departamento de Pando demostraram interesse em exportar milho pelo corredor interoceânico. Foto: Jairo Carioca/Seict

O secretário de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), Assurbanipal Mesquita, representou o governo do Estado. O vice-presidente da FEPP, Miguel Angel Paño, o empresário Daniel Ardaya Vargas e a diretora-geral da Câmara de Indústria e Comércio de Pando, Anelys Salazar Watanabe, representaram o Departamento de Pando.

Entre as tratativas está a participação de empresas bolivianas na Expoacre 2023, que será realizada de 29 de julho a 6 de agosto e da representação do governo do Acre na Expo Pando, que ocorre em outubro. Uma rodada de negócios acontece na programação da feira acreana, dia 3 de julho.

“Esta é uma oportunidade de avançarmos na proposta de importação e exportação de produtos entre os dois países. Temos interesse na importação de milho e outros alimentos. A Rota Interoceânica também é um importante corredor turístico internacional que conta com ecossistemas e biodiversidade”, destacou Miguel Paño.

Para Anelys Salazar essa é uma oportunidade de transformar ideias em negócios. Ela frisou que entre os países não tem fronteiras e nem limites geográficos. “Vamos trazer empresas que possam fortalecer o comércio e as indústrias dentro das duas regiões. As fronteiras são apenas as pontes e algumas leis que dividem os dois países”, disse Salazar.

Ainda de acordo Salazar, o governo peruano trabalha na abertura do posto fronteiriço extrema San Lourenço – rota que também vai permitir a exportação de produtos brasileiros – passando pelo Acre, Bolívia e entrando no Peru, para fortalecer o comércio bilateral.

O secretário Assurbanipal Mesquita considerou a agenda positiva para os objetivos da Expoacre 2023. Existe a proposta de um encontro trinacional com a participação de empresários do Acre (Brasil), Peru e Bolívia. “Ficamos felizes com a aceitação de nossa proposta. Estamos trabalhando para realizar rodadas de negócios entre os países e, com isso, fortalecer o corredor interoceânico via BR 317. Também convidamos os empresários de Pando para participar da nossa agenda em Rondônia, Amazonas e Mato Grosso”, disse Mesquita.

O encontro contou ainda com a presença da empresária Inês Tiziana de Melo Andrade, que representou a Associação Comercial e Empresarial dos municípios de Epitaciolândia e Brasileia.