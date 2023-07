ANAC recebe Selo Ouro de Boas Práticas Regulatórias por três normativos

AAgência Nacional de Aviação Civil (ANAC) foi premiada com o Selo Ouro de Boas Práticas Regulatórias do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) por trêsnormativos publicadosentre 2022 e 2023. Oprêmio, instituído em abril deste ano,é um reconhecimento do Estado pela elaboração denormativosinfralegaisde acordo com as melhores práticas nacionais e internacionais.