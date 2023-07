Funarte informa a agenda de seus espaços no Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais

A Fundação Nacional de Artes– Funarte publicou a programação de seus espaços, localizados no Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP) e Belo Horizonte (MG) para o período de 30 de junho a 6 de julho. Há eventos de teatro, dança, artes visuais e artes integradas– trabalhos que combinam mais de uma linguagem expressiva. Estão em cartaz espetáculos e exposições de ação presencial, além de oficinas on-line.

A agenda está disponível abaixo.

RIO DE JANEIRO (RJ)

TEATRO

“3 Maneiras de Tocar no Assunto”

A peça é um manifesto artístico de combate à homofobia, em três solos curtos, cada um abordando o assunto com temas distintos:A escola,A leieO estado. No primeiro, o público presencia, como em uma sala de aula, uma lição que o sensibiliza sobre “bullying”: o que é, como é praticado e quais as suas consequências para as vítimas. O texto é baseado em histórias reais, de crianças e adolescentes. O segundo solo parte do depoimento fictício de um dos participantes da Revolta de Stonewall (1969, EUA), marco na luta Lgbtqiapn+. O último bloco,O homem no Congresso Nacional, foi construído a partir de falas do ex-deputado federal Jean Wyllys.

Prêmios: Cesgranrio – Melhor Texto Nacional Inédito, Melhor Ator e Categoria Especial | APTR-RJ – Melhor Autor e Iluminação | Cenym de Teatro Nacional – Melhor Monólogo

29 de junho a 2 de julho, de quinta-feira a domingo, às 19h

Acessibilidade: a apresentação do dia 30 de junho, sexta-feira, conta com acessibilidade em Libras

Duração: 80 minutos

Classificação indicativa: 14 anos

Local: Teatro Glauce Rocha

Endereço: Av. Rio Branco, 179 – Centro, Rio de Janeiro (RJ)

Dramaturgia e atuação: Leonardo Netto | Direção: Fabiano Dadado de Freitas

Patrocínio: Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro ||Secretaria Municipal de Cultura do Rio de Janeiro

Mais informações: facebook.com/3maneirasteatro/

DANÇA

“Pira– dogozo estendido ao exílio"

O Coletivo 22, realizador do projeto, é interessado, desde sua formação, nas questões ligadas ao conceito de “loucura”. O grupo diz: “Apostamos na relevância deste assunto pela necessidade de trazer para o público o debate sobre saúde mental, temática muitas vezes silenciada e menosprezada” O 22 acrescenta que, diante da pandemia de covid 19 a saúde mental se destacou como tema. “EmPira, provocamos uma reflexão acerca dos limites entre o normal e o patológico nas relações amorosas, uma vez que os apaixonamentos são produtores de afetos que incidem diretamente em nossas subjetividades”, completa.

6 a 9 de julho, de quinta-feira a sábado, às 19h30, e domingo, às 18h

7 de julho: lançamento do livroEntre os Dentes – Crônicas do SUS e da Atenção Psicossocial, de Marina Bistriche Giuntini

Acessibilidade: no dia 8 de julho haverá sessão com recurso de audiodescrição

Ingresso: R$20. Meia-entrada: R$10. Venda na bilheteria e no site Sympla.

Classificação indicativa: 16 anos

Local: Teatro Cacilda Becker

Endereço: Rua do Catete, 338 - Catete, Rio de Janeiro (RJ)

Próximo ao Metrô Largo do Machado

Direção: Cecília Estella

Mais informações: facebook.com/coletivovinteedois

SÃO PAULO (SP)

TEATRO

“O Clube”

No enredo, um homem comum descobre a existência de um clube de ódio, que cresce rapidamente e impacta a vida de milhares de pessoas. O personagem inicia uma jornada para decidir se quer ou não fazer parte desse coletivo, em franco crescimento nas últimas décadas. A peça é uma alegoria satírica sobre redes sociais, notícias falsas e outros elementos da atualidade que promovem o ódio. “O que é e de onde vem o ódio? Quem o sente e por quê? Como ele se processa no mundo e no Brasil? Quem o propaga e quem o combate? A proposta da obra é tentar responder a estas e a outras questões, com visão crítica e humor.

30 de junho a 16 de julho, sexta-feira e sábado, às 20h, e domingo às 19h

Ingressos: “Pague quanto puder”

Classificação indicativa: 14 anos

Duração:90 minutos

Acessibilidade: rampas de acesso para as salas de espetáculos e galerias ebanheiros acessíveis

Parceria com dois estacionamentos

1. Em frente à entrada do Complexo Cultural Funarte SP, na AlamedaNothmann. Preços: R$ 10 (até 3h) e R$ 15 (até 1h).

2. Rua General Júlio Marcondes Salgado, 211. Preço: R$ 12 (até 3 h)

Realização: Coletivo Binário | Direção e produção: Nando Motta | Dramaturgia: Elder Torres

Mais informações: www.coletivobinario.com.br

“Cara do Pai”

O ator Tatto Medinni concebeu a peça, que também interpreta, a partir de suas memórias e reflexões sobre quem foi seu pai; que relações de afetividade e violência tinha este com a esposa, mãe do autor; qual teria sido o destino desse homem e que legado deixou. “Bem-humorado e ao mesmo tempo tocante, o espetáculo investe na iluminação e nos poucos elementos de cena (um banjo e um banco), para contar uma história que poderia ser a de qualquer pessoa”, comenta o artista – que canta e toca o instrumento ao vivo. Explica que o solo é uma criação livre, mas construída sobre referências do próprio autor, e minimalista.

Dias 30 de junho a 2 de julho, sexta-feira e sábado, às 20h, e domingo, às 19h

Ingressos: R$ 60. Meia entrada: R$ 30. A bilheteria abre uma hora antes de cada apresentação.

Classificação indicativa: Livre

Duração: 60 minutos

Acessibilidade: rampas de acesso para a sala de espetáculos e banheiro acessível.

Local: Sala Augusto Boal – Teatro de Arena Eugênio Kusnet

Endereço: Rua Dr. Teodoro Baima, 94 – Vila Buarque, São Paulo (SP)

Saiba mais aqui.

ARTES VISUAIS

*Imagem: Espetáculo teatral “Quando a noite chegar”, com Bárbara Amaral em cena, Alexandre Cioletti ao fundo/ Complexo Cultural Funarte MG / Foto:Flávia Canavarro -Divulgação / Edição CCOM Funarte

Exposições

Coletiva

“Vazante”

Na mostra, são reunidas obras produzidas por dez artistas, que tiveram parte de sua formação vinculada ao Instituto de Artes da Universidade Estadual Paulista (IA – Unesp). Organizada pelo artista e professor José Spaniol, a proposta é gerar conexões entre os trabalhos, provocando diálogos. O título é simbólico: que o público perceba o “entrelaçamento [...] de influências entre um artista e outro”, e também a relação entre cada um com seu meio. “A palavra vazante diz respeito ao processo de algum líquido que escoa, que vaza” e, assim como nesse fenômeno, na obra de arte, todo elemento pode ser modificado pelo outro – comenta o realizador.

Período de visitação: de 24 de junho a 22 de julho, de terça-feira a domingo, das 14h às 19h

Acesso gratuito

Classificação indicativa: livre

Acessibilidade: rampas de acesso para as salas de espetáculos e galerias | banheiros acessíveis

Parceria com dois estacionamentos

Local: Complexo Cultural Funarte SP – Centro de Convivência Waly Salomão, Galeria Mário Schenberg e Galeria Flávio de Carvalho

Endereço: Alameda Nothmann, 1058 – Campos Elíseos, São Paulo (SP)

Saiba mais aqui .

Fabrício Fontolan

“Histórias Cotidianas”

O artista usa o desenho e a pintura como forma de pensar, repensar, entender e contemplar o mundo em que vivemos. “Sempre caminhando por um trabalho voltado ao figurativo, até mesmo quando apresenta obras com tendências ao abstracionismo, seu objetivo é retratar a natureza humana, seus dilemas, alegrias e beleza; e conseguir levar a mais pessoas os questionamentos sobre o nosso papel como indivíduo e a reflexão do que nos move nesse caótico mundo”, diz a sinopse.Sobre o artista:Desde a infância, desenvolveu aprimora-se, como autodidata, nas técnicas que utiliza, por meio de publicações impressas, ou via web. Mas também estudou, em várias oficinas e “laboratórios”, no Brasil e nos EUA – com destaque para sua passagem em The Art Student’s League of New York. Participou da feira Artexpo NYC, ao lado de outros artistas, e de diversas exposições coletivas e solo, em espaços conceituados, como a Galeria Mali-Villas Boas SP 2012 – prêmio Júri Popular. Também ganhou a Medalha de Bronze da Associação Paulista de Belas Artes de São Paulo (2013).

1º de julho a 6 de agosto, de quarta-feira a domingo, das 14h às 19h

Visitação gratuita

Classificação indicativa: livre

Acessibilidade: rampas de acesso para a sala de espetáculos e banheiro acessível.

Local: Sala Umberto Magnani – Teatro de Arena Eugênio Kusnet

Endereço: Rua Dr. Teodoro Baima, 94 – Vila Buarque, São Paulo (SP)

Saiba mais aqui.

BELO HORIZONTE (MG)

ARTES INTEGRADAS

Artes visuais – teatro - música

Exposição permanente

Carlos Villar

“Miniteatro de Óperas”

Obra de acervo da Funarte

A miniatura de um típico teatro lírico, representa cenários de óperas famosas, comoTosca(Puccini);Aida, RigolettoeLa Traviata(Verdi); além deCarmen(Bizet), entre outras. OMiniteatroé composto por mais de 700 peças, entre cenários, bonecos, mobiliário e objetos cênicos. A caixa cênica reproduz o Theatro Municipal do Rio de Janeiro. O autor, Carlos Villar, é um ex-tenor.

Visitação - Primeira Temporada

De terça a sexta-feira, das 10h às 18h. Sábados, das 13h às 19h

Pesquisa e curadoria: Rita Lages Rodrigues e Maria Tereza Dantas Moura – Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) – em parceria com a Funarte

Acesso gratuito

Local: Complexo Cultural Funarte MG

Endereço: Rua Januária, 68 - Centro, Belo Horizonte (MG)



Saiba mais aqui.



TEATRO

“2 de Paus”

A comédia dramática aborda temas como casamento entre pessoas do mesmo sexo, adoção de crianças por esses casais; liberdade de expressão e demonstração pública de afeto, "Com [...] pegada leve e emocionante, o público ri e chora em vários momentos. Não é uma peça caricata nem trágica. Não condiciona o amor gay à tragédia ou à comicidade. [...] traz a alegria por meio das situações, não da sexualidade. Tornamos o real em natural", diz o grupo.

De 30 de junho a 2 de julho, de sexta-feira a domingo, às 19h

De 6 a 8 de junho quinta-feira a sábado, às 20h30

Ingressos antecipados pelo site Sympla: R$ 20. Na bilheteria do teatro: R$ 60. Meia-entrada R$ 30

Gênero: Comédia dramática

Classificação indicativa: 16 anos

Duração: 75 minutos

Local: Funarte MG

Endereço: Rua Januária, 68, Centro, Belo Horizonte (MG)

Texto: Arthur Tadeu Curado | Direção: Gustavo Marquezine | Elenco: Nikolas Ramos e Rich Leão

Evento integrante da Jornada da Diversidade e do Centro de Luta pela Livre Orientação Sexual de Minas Gerais (Cellos/MG) – organizador da 24ª Parada Lgbtqiap+ de Belo Horizonte

Saiba mais sobre o espetáculo aqui.

“Quando a noite chegar”

O espetáculo, que une o teatro à técnica audiovisual da holografia, traz ao palco Teuda Bara – Prêmio Shell como uma das maiores atrizes do Brasil. A peça aborda os temas do etarismo e da finitude; e conceitos tradicionalmente opostos, como continuidade/descontinuidade e efêmero/eterno. Integram o elenco, por meio das projeções holográficas, artistas com idades acima de 70 anos e grande relevância nas artes cênicas: Amir Haddad, Rogério Falabella, Ione Medeiros, Camille K, Wilma Patrícia e Aruana Zambi. Teuda Bara interpreta a protagonista, mãe idosa que recebe, com alegria, seus filhos, que vem lhe dizer adeus.

30 de junho a 2 de julho, sexta e sábado, as 20h e domingo às 19h

Ingresso gratuito:retirada em sympla.com.br ou na bilheteria, uma hora antes da apresentação.

Espaço sujeito à lotação.

Local: Funarte MG – Galpão 1

Endereço: Rua Januária, 68 - Centro, Belo Horizonte (MG)

Direção: Carlos Gradim | Dramaturgia: Edmundo de Novaes Gomes| Assistência de Direção: João Santos| Elenco: Teuda Bara, Babi Amaral, Alexandre Cioletti, Rogério Falabella, Ione Medeiros, Camille K, Wilma Patrícia, Aruana Zambi e Amir Haddad| Produção: Rubim Produções | Coordenação de Produção: Tatyana Rubim | Trilha Sonora: Tiago Macedo

Saiba mais aqui.





“Balada para Sofrer com Gusto”’

O texto revisita e subverte a biografia e a obra de duas personalidades marcantes da história latino-americana: os argentinos Eva Perón, atriz e primeira-dama, e o cartunista, poeta e dramaturgo Copi. A peça foi escrita a partir da provocação: e se os dois se encontrassem? Evita foi estrela no teatro de revista. Já Copi foi um dos primeiros autores latino-americanos a abordar a homossexualidade. Na montagem, que “vai da poesia transgressora de Copi ao resgate de Eva como figura chave do peronismo”, o Grupo Mulheres Míticas experimenta novas linguagens, tais como o teatro de revista e a performance drag.

Data: de 29/6 a 2/7, de quinta-feira a domingo às 20h

Ingressos: R$30 inteira. Meia-entrada: R$15 - vendas pelo site Sympla, ou na bilheteria – aberta uma hora antes de cada apresentação

Acessibilidade: a apresentação do dia 30/6, sexta-feira, contará com interpretação em Libras

Local: Funarte MG

Endereço: Rua Januária, 68 -Centro – Belo Horizonte (MG)

Texto: Eder Rodrigues, Ibi Monte e Marina Viana | Direção: Sara Rojo | Dramaturgismo: Felipe Cordeiro | Elenco: Felipe Cordeiro, Jéssica Ribas e Luísa Lagoeiro

O trabalho inicia comemorações pelos dez anos do Grupo Mulheres Míticas, em 2024.

Projeto realizado com recursos da Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Belo Horizonte (MG)

Mais informações: [email protected]

VIRTUAL

ARTES INTEGRADAS

"Academia Arte de Toda Gente"

O Arte de Toda Gente disponibiliza cursos e oficinas à distância, por meio dos projetos Bossa Criativa, Sistema Nacional de Orquestras Sociais (Sinos) e Um Novo Olhar (UNO). Todas as ações são abertas e gratuitas; e ministradas por profissionais reconhecidos em suas áreas de atuação. Para participar, basta se inscrever no site. As pessoas que completarem todas as atividades recebem certificação.

Cursos







Inscrições abertas

Música

Sambas da Bahia, uma materialização estética da diáspora

Violão - Curso 2

Escutativa (escuta ativa)







Teatro

Teatro+Educação+Acessibilidade

Pré-inscrições

Tuba

Classificação indicativa: livre

Participação gratuita

Realização em parceria: Fundação Nacional de Artes – Funarte e Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)

Saiba mais aqui.