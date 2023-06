SP: Teatro de Arena Eugênio Kusnet recebe o espetáculo 'A Cara do Pai'

“Bem-humorado e ao mesmo tempo tocante, o espetáculo investe na iluminação e nos poucos elementos de cena, um banjo e um banco de madeira, para contar uma história que poderia ser a de qualquer pessoa”, comenta o artista – que canta e toca o instrumento ao vivo. Medinni explica que o trabalho “é sobre morar na periferia das grandes cidades e estar cercado de mulheres fortes por todos os lados, especialmente as que lhe põem de pé”.

O ator e dramaturgo acrescenta que o solo é “autoficcional” (criação livre, mas construída sobre referênciasdopróprio autor) e minimalista – obra composta com a tendência à redução e simplificação de elementos. O artista diz que, para o trabalho, adotou “o processo aberto de criação” – no qual roteiro vai sendo constituídoao mesmo tempo que as ações de cena são realizadas. Num processo como esse, “a memória, o depoimento de terceiros, as imagens, as sonoridades têm papel fundamental”, revela.

Espetáculo teatral

ACaradoPai

Dias 30 de junho, e 1º de julho, sexta-feira e sábado, às 20h

Dia 2 de julho, domingo, às 19h

Trilha sonora executada ao vivo

Ingressos: R$ 60. Meia-entrada: R$ 30.A bilheteria abre uma hora antes da apresentação

Classificação indicativa: livre

Duração: 60 minutos

Acessibilidade: rampas de acesso para a sala de espetáculos | banheiro acessível

Não há estacionamento

Sala Augusto Boal – Teatro de Arena Eugênio Kusnet

Rua Dr. Teodoro Baima, 94 – Vila Buarque, São Paulo (SP)

Espaço da Fundação Nacional de Artes – Funarte

Mais informações

[email protected]

(11) 95078 3004