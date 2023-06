Operação Parintins, da ANAC, busca orientar tripulantes e passageiros

A Agência NacionaldeAviação Civil (ANAC)está presente no Festivalde Parintins(AM)de 2023.Umgrupode 15servidoresdistribuídos emseteequipespromoverá, entre esta quinta-feira,29 de junho, eo próximodomingo, 2 de julho,açãodefiscalizaçãoeducativa voltada para tripulantes epassageiros do transporte aéreono Amazonasdurante afestapopulardo boi-bumbá, a maiordo estado. A finalidade éorientarpilotose turistassobreas melhorespráticas paraque asoperações aéreasocorram emsegurança.



Como suporte para a ação educativa, a ANACproduziu material de orientação aos tripulantes – com informaçõestécnicassobreoAeródromo de Parintinse orientações de segurançapara asoperações aéreas na região– e dicas para uma viagemtranquilaaos passageiros. A principal recomendação aos turistas que chegamparao Festivalde Parintins por via aérea éteratençãonacontratação deumserviçodetáxi-aéreoquesejacertificado pelaAgência.



Aocontratar um táxi-aéreo,é precisoconferir se a empresa possui autorização parafuncionarouse a aeronavea ser utilizadatem permissão para operaroserviçocontratado.



O serviço de táxi-aéreo é fiscalizado pela ANAC e só pode seroferecido porprestadores quecumpramosrequisitos easexigências de segurança adequados.É fácil e rápido checarse está tudoregular.Bastaacessar o aplicativo Voe Seguro einformar a matrícula da aeronave ouoCNPJ do operador aéreoparaverificarsehá autorização para táxi-aéreo.





Três mil passageiros



Todos os anos, na última semana de junho,umgrande número de pessoassedesloca para Parintinsa fim deassistir à festa dos boisGarantidoeCaprichoso, que disputamentre siquem faz amelhor apresentaçãoao público.Até domingo,2 de julho,afestado boi-bumbáamazonensedeveráreceber, pelo Aeródromo de Parintins,cerca detrêsmil passageirosviatransporte aéreo, além de dezenas de aeronaves.



Em paralelo à ação de fiscalização educativa, a ANAC também realizará inspeções para verificação das operações da aviação geralno Amazonas.



Para a ANAC,sejavermelho (boi Garantido) ou azul (boi Caprichoso),o importante é queo passageirotorcedorfaçauma viagem aérea tranquilae segura atéParintins.



Assessoria de Comunicação Social da ANAC