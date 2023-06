Governo retifica resultado preliminar da prova de títulos do processo seletivo do Saneacre

O governo do Acre, por meio da Secretarias de Estado de Administração (Sead) e do Serviço de Água e Esgoto (Saneacre), torna público o resultado preliminar retificado da prova de títulos do processo seletivo simplificado para o provimento temporário de cargos do Saneacre, aumentando o prazo de recurso.

A lista com os nomes da ampla concorrência pode ser consultada a partir da página 7 da edição do Diário Oficial publicada nesta quinta-feira, 29, ordenada conforme: cargo, localidade, inscrição, nome do candidato em ordem alfabética e nota.

Caso necessário, o candidato poderá interpor recurso contra o resultado preliminar de títulos no período das 8h do dia 29 de junho até as 15h do dia 3 de julho, por meio de link disponibilizado no endereço eletrônico Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), naaba Recursos. O resultado da análise dos recursos será divulgado no mesmo endereço eletrônico, naaba Resultados.

Em caso de dúvida, os candidatos poderão entrar em contato com o IBFC, por meio do Serviço de Atendimento ao Candidato (SAC), pelo telefone (11) 4788-1430, de segunda a sexta-feira, em dias úteis, das 7h às 15h, ou, por meio do e-mail:[email protected].

Confira o edital:Edital nº 006 – Resultado Preliminar da Prova de Títulos.pdf