Segunda Rural Tech vai apresentar inovações tecnológicas em Santa Helena, no Oeste

A 2ª Rural Tech Santa Helena, no Oeste do Estado, acontecerá de 6 a 8 de julho com promoção do IDR-Paraná , Associação Comercial e Empresarial de Santa Helena, Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) e Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santa Helena.

O evento, que também conta com o apoio da prefeitura do município e patrocínio da Itaipu Binacional, objetiva promover a integração da comunidade com universidades, pesquisa, extensão rural e empresas do setor, levando tecnologia e inovação para o campo. Durante os três dias do evento, as atividades serão entre 9h e 17h, no câmpus da UTFPR.

Estão previstas palestras, demonstrações técnicas e minicursos, além da exposição de máquinas e produtos diversos. A estimativa é que 10 mil pessoas visitem a 2ª Rural Tech Santa Helena neste ano.

De acordo com André Victório, do IDR-Paraná, a feira envolve as principais cadeias produtivas da região: suinocultura, avicultura, grãos, pecuária leiteira, piscicultura, apicultura, ovinocultura e climatologia. O Instituto é responsável pela programação técnica do evento.

“Neste ano são nove minicursos e duas oficinas, além de eventos paralelos que tratam de temas diversos como a regulagem de pulverizadores, perspectivas climáticas e mercadológicas para 2023/2024, manejo da qualidade da água na avicultura e na suinocultura, produção de feno e pré-secado, sistemas integrados de produção agropecuária, curso básico de equinos e muares, plantas medicinais e criação de ovinos, entre outros”, destacou.

Trinta e cinco empresas do setor agropecuário vão participar da exposição de máquinas e implementos. Haverá também a 1ª Mostra de Startups e Tecnologias Digitais, que levará até o câmpus da UTFPR as empresas da região que desenvolveram ferramentas especialmente para os produtores rurais. O turismo rural, a agroindústria, o artesanato e a produção de flores terão uma feira específica para os participantes da Rural Tech.

O IDR-Paraná dividirá um estande com a Adapar e Seab. Os extensionistas vão prestar esclarecimentos sobre os programas do Governo do Estado, sobretudo de fomento ao crédito. O Instituto também tem uma área de plantio onde serão demonstradas práticas para a produção sustentável de grãos, plantas de cobertura de inverno e Sistema de Plantio Direto de Hortaliças (SPDH).

Os visitantes ainda poderão conhecer sistemas de produção de energias renováveis, reuso da água e a regulagem de equipamentos para o uso racional de agroquímicos. O Instituto vai apresentar duas ferramentas digitais voltadas aos produtores, o “Vendo meu Peixe” e o “Rede Campo”. As duas plataformas reúnem a produção de peixe e produtos da agricultura familiar que passam a ser oferecidos aos potenciais compradores.

INSCRIÇÕES– Os organizadores solicitam que os interessados em participar dos minicursos façam suas inscrições antecipadamente, já que o número de vagas é limitado. Maiores informações sobre a parte técnica da 2ª Rural Tech Santa Helena pelo telefone (45) 99902-1184 ou no site https://ruraltechsantahelena.com.br/ .