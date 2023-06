Propriedade de cria, recria e genética é o segundo destino da Rota da Pecuária

Segundo dia da expedição teve como destino a fazenda Nelore OL, unidade que pertence ao Grupo Otávio Lage, localizada no município de Araguaçu - Foto: Jerfeson Nascimento/Governo do Tocantins

O segundo dia de expedição da Rota da Pecuária, evento promovido pelo Governo do Tocantins, por meio da Secretaria da Agricultura e Pecuária (Seagro), teve como destino a fazenda Nelore OL, unidade que pertence ao Grupo Otávio Lage, localizada no município de Araguaçu.

Localizada em Araguaçu, na região sul do Tocantins, a propriedade é referência na produção de genética Nelore no país. A fazenda produz a raça Nelore com excelência em um sistema de produção extremamente desafiador. “É um bioma desafiador. Estamos em uma propriedade localizada em solo de cascalho, e conseguimos expor 100% das novilhas ao desafio sem precocidade sexual e emprenha-las quase em sua totalidade entre os 12 e 16 meses de idade. Esses animais são produtivos e conseguem performar muito bem nesse bioma. Esse é case que mostramos na Rota da Pecuária”, detalhou gerente de Pecuária do Grupo Otávio Lage, Leonardo Rios.

No segundo dia da expedição, o diretor de Agricultura, Pecuária e Agronegócio da Seagro, José Américo Vasconcelos, explicou que, "o objetivo principal deste evento é socializar informações e tecnologias que a propriedade utiliza em prol da pecuária tocantinense. Onde todos os produtores e participantes possam visualizar o que é feito, como é feito e o que pode ser feito para potencializar a produção. É um momento de integração entre o Governo do Tocantins e todos os que atuam no seguimento da pecuária, onde podemos estar próximos aos produtores, ouvindo as suas demandas, conhecendo as suas tecnologias e contribuindo de modo efetivo para o desenvolvimento da pecuária tocantinense", ressaltou.

Durante o evento, os técnicos da propriedade realizaram uma visita guiada dividida em três espaços demonstrando como funcionam os trabalhos na fazenda, compartilhando com os participantes da Rota as experiências adquiridas ao longo do tempo nas atividades da pecuária.

Sobre a troca de experiência, a gerente de Pecuária da Seagro, Mara Luce Leal, enfatizou que "o objetivo do evento é também mostrar a forma como os produtores executam suas atividades, seu manejo, forma de produção e gestão. Este ano fizemos a escolha das propriedades na região sul e sudeste do Tocantins. Essa propriedade tem índices positivos emmanejo de criação praticamente extensiva. Queremos mostrar aos produtores que é possível produzir um gado selecionado com bons índices produtivos, fazendo uso de um investimento propício e criado mais rústico", finalizou.

A Rota

A Rota da Pecuária é uma expedição técnica pública e privada dedicada a aprofundar conhecimento quanto à pecuária tocantinense. Ao todo, a expedição percorrerá em torno de 1.300 km, em 6 municípios (Miranorte, Araguaçu, Cariri, Gurupi, Peixe e Silvanópolis), onde os produtores e técnicos visitarão 6 propriedades previamente selecionadas pela Seagro.

Parceiros

São parceiros no evento, o Governo do Tocantins, por meio da Secretaria da Agricultura e Pecuária (Seagro), Sistema de Crédito Cooperativo (Sicredi), Sebrae, Fazendas: Nelore OL, Agrojem, Agropen (Enco), Grupo Santa Vitória, Chácara Santa Rita e SPI Agro.

Diretor de Agricultura, Pecuária e Agronegócio da Seagro, José Américo Vasconcelos, explicou que, "o objetivo principal deste evento é socializar informações e tecnologias que a propriedade utiliza em prol da pecuária tocantinense - Jerfeson Nascimento/Governo do Tocantins