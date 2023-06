Em reunião com gestores da Epagri, governador destaca a excelência do trabalho prestado pela empresa

Foto: Roberto Zacarias / Secom

Em reunião com gerentes e diretores da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina – Epagri nesta terça-feira, 27, em Florianópolis, o governador Jorginho Mello reforçou a importância da pesquisa agrícola para o Santa Catarina. “A minha vinda aqui, pra conhecer vocês, é também pra demonstrar a importância do serviço de excelência que vocês prestam para o estado. Eu quero colaborar como puder para manter e melhorar esse trabalho que orgulha Santa Catarina”, disse o governador aos empregados da empresa, ao secretário de Estado da Agricultura, Valdo Colatto, e ao presidente da Epagri, Dirceu Leite.

Leite explicou que o trabalho da Empresa vai de uma ponta à outra: desde a concepção da tecnologia, levantando as necessidades dos produtores e do mercado, até a aplicação e o acompanhamento da efetividade dela junto às famílias do campo e do mar. “Temos aqui gerentes e diretores de todo o estado, governador. A Epagri faz uma ponte entre produtores e consumidores: é o resultado desse esforço que vai ofertar alimentos de qualidade, garantir a conservação dos recursos naturais, atender as questões sociais e rodar as engrenagens da economia”, disse.

Jorginho Mello foi presenteado com um vinho Catarinense de São Joaquim feito pela Epagri com um corte de três uvas da região.

Foto: Reprodução/Secom SC