Secretaria de Desenvolvimento Rural recebe titular de Agricultura de Caraá para tratar da reestruturação pós-ciclone

O titular da Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), Ronaldo Santini, o secretário-adjunto, Lindomar do Carmo Moraes, e a diretoria da SDR, receberam, na tarde de segunda-feira (26/6), o secretário de Agricultura de Caraá, Vinicius Teixeira. O município do Litoral Norte foi um dos mais afetados pelo ciclone extratropical que atingiu a região nos dias 15 e 16 de junho, e teve perdas estimadas em R$ 16,3 milhões no setor agropecuário.

Durante a reunião, a equipe da SDR se comprometeu a trabalhar na construção de alternativas para auxiliar na reestruturação do município. Entre elas:

criação de medidas de correção e recuperação de solo;

possibilidade de estender linhas de prazo para pagamentos de dívidas em convênios de programas da SDR;

agilidade em processos da Consulta Popular que advêm do município;

criação de linhas de crédito a partir da liberação de recursos do governo federal.

Santini reforçou o empenho do governo do Estado desde o acontecimento e ressaltou que a pasta seguirá atuando para reestruturar Caraá e os municípios da região. “Já temos um conjunto de ações realizadas, como a recuperação de estradas e o empréstimo de máquinas por parte do Estado. Agora, precisamos promover o reestabelecimento da estrutura e o serviço de assistência rural na propriedade para que seja possível reorganizar a atividade econômica das famílias afetadas”, explicou Santini.

A presidente da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater), Mara Saalfeld, e o diretor-técnico da instituição, Claudinei Baldissera, também participaram da reunião e firmaram o acordo de criar uma força-tarefa aumentando o número de extensionistas na região para auxiliar no processo de assistência rural. “A Emater tem se debruçado nesses estudos e buscado informações para entender de que forma o Estado pode entrar com programas mais efetivos na área da agricultura para essas cidades”, destacou Santini.

No início da semana passada, a Centrais de Abastecimento do Rio Grande do Sul (Ceasa/RS), empresa de economia mista vinculada à SDR, organizou empresários e agricultores e realizou a doação de 7,5 toneladas de frutas, legumes e verduras ao banco de alimentos da central. As doações foram distribuídas para as famílias prejudicadas pelo ciclone.