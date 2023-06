Governo do Tocantins realiza primeiro dia da Rota da Pecuária na Fazenda Bacaba

O 1º dia de atividades daRota da Pecuáriateve início nessa segunda-feira, 26, na Fazenda Bacaba – Agrogem, no município de Miranorte, região central do Estado. O evento é realizado pelo Governo do Tocantins, por meio da Secretaria da Agricultura e Pecuária (Seagro) e parceiros.

Na abertura daRota da Pecuáriao secretário da Agricultura, Jaime Café, destacou a importância da realização do evento. "É satisfatório poder presenciar essa integração entre produtores, técnicos e profissionais das empresas parceiras desenvolvida dentro das atividades que serão realizadas na Rota da Pecuária. Esse momento serve para que possamos divulgar o que está dando certo dentro da atividade pecuária no nosso Estado. É uma oportunidade de troca de experiências em benefício do desenvolvimento do setor onde a gente mostra qual é a nossa contribuição e função para os avanços da pecuária tocantinense", ressaltou.

Os participantes puderam conhecer o trabalho desenvolvido na propriedade. Além da operação de pecuária, a unidade Bacaba também promove o plantio de soja, milho e produção de silagem, somando 34 mil hectares entre 1ª e 2ª safra, utilizando adubo organomineral para tratamento do solo e insumos de origem biológica para o cuidado das plantas. Parte dessa produção é destinada à alimentação do gado confinado.

De acordo com informações, a empresa também possui uma unidade de armazenagem de grãos, JEM Armazéns Gerais (Miranorte-TO), atendendo clientes produtores de todas as regiões do Estado.

Os técnicos apresentaram aos participantes da Rota o trabalho realizado pela empresa de melhoramento genético da raça Nelore por meio da marca Nelorejem, com venda de touros e matrizes destaques em leilões de gado Pura Origem (PO) realizados todos os anos.

“Foi com grande satisfação que abrimos as porteiras da Unidade Bacaba para receber as equipes da Rota da Pecuária! Mais de 100 pessoas estiveram presentes hoje e puderam conhecer de perto a forma como produzimos carne, conectando todas as partes do agronegócio de forma sustentável. Somos parceiros da Seagro e estamos prontos para receber todos novamente no ano seguinte”, destacou Thiago Amorim, Diretor de Pecuária da Agrojem.

A empresa

A Agrojem é uma empresa fundada em 2008 no estado do Tocantins com foco na produção de carne, desenvolvimento de pessoas e relações de longo prazo. Por meio de duas plantas de confinamento: Unidade São Geraldo (Caseara-TO) e Unidade Bacaba (Miranorte-TO), abatem 95 mil animais por ano.

Destaca-se que 95% de toda a produção é destinada à exportação para o mercado asiático, com animais abatidos, gerando 58% de rendimento de carcaça.

A empresa conta atualmente com mais de 530 funcionários em fazendas e escritórios de norte a sul do Tocantins, com sede corporativa em Palmas.

A Rota

A Rota da Pecuária é uma expedição técnica pública e privada dedicada a aprofundar conhecimento quanto à pecuária tocantinense. Ao todo, a expedição percorrerá em torno de 1,3 mil km, em 6 municípios (Miranorte, Araguaçu, Cariri, Gurupi, Peixe e Silvanópolis), onde os produtores e técnicos visitarão 6 propriedades previamente selecionadas pela Seagro.

Parceiros

São parceiros no evento, o Governo do Tocantins, por meio da Secretaria da Agricultura e Pecuária (Seagro), Sistema de Crédito Cooperativo (Sicredi), Sebrae, Fazendas: Nelore OL, Agrojem, Agropen(ENCO), Grupo Santa Vitória, Chácara Santa Rita e SPI Agro.