‘Quando a noite chegar’ estreia na Funarte MG

Com direção de Carlos Gradim e texto de Edmundo de Novaes Gomes, a montagemQuando a noite chegar, do Projeto Teatro em Movimento, estreia no dia 30 de junho, na Funarte MG – Centro de Belo Horizonte (MG). O espetáculo, que mescla teatro e técnicas audiovisuais, tais como a holografia, traz ao palco Teuda Bara – atriz que ganhou recentemente o Prêmio Shell, como uma das maiores atrizes do Brasil. O ingresso é gratuito. As apresentações prosseguem até domingo, 2 de julho.

A peça aborda o tema do ”etarismo e a finitude”. Traz conceitos tradicionalmente opostos, como continuidade e descontinuidade e o efêmero e o eterno – “o que dura e aquilo que nos escapa”. Também trabalham na montagem, por meio de projeções holográficas, atores e atrizes com idades acima de 70 anos e trajetórias de grande relevância nas artes cênicas: Amir Haddad, Rogério Falabella, Ione Medeiros, Camille K, Wilma Patrícia e Aruana Zambi.

Teuda Bara, reconhecida por seus trabalhos com o Grupo Galpão, entre outros, interpreta uma protagonista marcante. Ela contracena com Babi Amaral e Alexandre Cioletti, que fazem filha e filho da personagem. No enredo, eles se reúnem para dizer adeus à sua mãe idosa, que se alegra com a presença deles. Junto a ela – mas em forma de hologramas – aparecem os outros grandes artistas.

De acordo com Carlos Grandim, idealizador do projeto, isso faz com que “o virtual se sobreponha ao real” – uma referência ao que a humanidade vive, quanto à ampliação do uso da tecnologia e sua influência. A história segue, com temas ligados ao envelhecimento; “ao tempo que nos resta” e a “coisas que julgamos intermináveis, e outras marcadas pela precariedade do momento. Assuntos que, no final das contas, não nos permitem descansar no conforto das coisas fáceis”, acrescenta. Os hologramas “oferecem ao espetáculo movimentos (des)contínuos que imitam a própria vida”, conclui.

“As representações holográficas tomam cena para pintar o palco com reflexões que permeiam as desorientações que pessoas de todas as idades enfrentam em seu dia a dia”, observa a produção. “Com isso,Quando a noite chegarconstrói arranjos que vão do dramático ao épico, flertando com o caos para falar sério e sussurrar no coração de um assunto que nem todos podem ou poderão, infelizmente, viver: a velhice”, explica o ficcionista e professor Edmundo de Novaes Gomes, que assina a dramaturgia.

O Teatro em Movimento conta com a curadoria e coordenação geral de Tatyana Rubim. A direção deQuando a noite chegaré de Carlos Gradim – responsável por encenações comoJusta(2017),Horácio(2013) eAmor e Restos Humanos(2001), entre outras.

Artistas que "fizeram o teatro"

Tatyana lembra que o Teatro em Movimento se conceitua como “socialmente responsável”, trazendo temáticas sociais, relacionadas a transformações igualmente coletivas. “No caso deQuando a Noite Chegar, a ideia é abrir para a reflexão [...] sobre esse artista de mais idade que, não raro, é privado do lugar que para ele é a própria vida: o palco. [...] Nestes mais de 25 anos de produção teatral, fui muito tocada por Paulo Autran, por Bibi Ferreira, Eva Vilma, Nicete Bruno, Nathália Timberg. Sempre me impressionou muito a entrega desse atores maiores”. Rubim acredita que o termo “maior” é o mais apropriado para os artistas que “fizeram o teatro brasileiro e mineiro e que, agora, temos a honra de receber nesta montagem”. E arremata: “Foi mergulhando nesse universo das pessoas que fizeram a história do teatro do Brasil e também de Minas que veio a ideia de realizarmos este trabalho, que é uma reflexão sobre a vida e sobre o fim de vida. Sobre o que significa estarmos neste “estado de vivência”. Um tema extremamente importante”.

ProduçãoTeatro em Movimento Digital

O espetáculo “Quando a Noite Chegar” faz parte da programação do CenaWeb, eixo do projeto, criado em 2020, para trazer a linguagem teatral para o digital. Originalmente, ele foi uma alternativa para manter espetáculos em exibição, durante a pandemia de covid 19. “O espetáculo também será transmitido na web, permitindo ao público ter as duas experiências, online e presencial”, comentam os realizadores. “A ideia é apresentar um espetáculo que dialogue com o universo digital e presencial, com recursos como a transmissão ao vivo, as relações entre teatro e audiovisual”, explicam.

O projeto Teatro Em Movimento

A iniciativacompleta 22 anos, em 2023. Seu o objetivo é “descentralizar o acesso às grandes montagens do eixo Rio-São Paulo, promovendo a circulação dos mesmos para Belo Horizonte”. Também atua em outros estados e cidades. Contabiliza 269 repertórios, com mais de 779 apresentações. Envolve cerca de 860 artistas, em 15 cidades, 30 teatros e público de quase 401 mil pessoas. Gerou o TeatroEmMov Digital, plataforma web, para pesquisa e produção de “narrativas do teatro, da dança, do audiovisual e dos games”, responsável pelo “o primeiro curso de teatro digital do Brasil”, diz a Rubim Produções.

Direção: Carlos Gradim | Dramaturgia: Edmundo de Novaes Gomes| Assistência de Direção: João Santos| Elenco: Teuda Bara, Babi Amaral, Alexandre Cioletti Rogério Falabella, Ione Medeiros, Camille K, Wilma Patrícia, Aruana Zambi e Amir Haddad| Produção: Rubim Produções | Coordenação de Produção: Tatyana Rubim | Trilha Sonora: Tiago Macedo| Assessoria de Imprensa: Luz Comunicação - Jozane Faleiro | Mídias Sociais: Leticia Leiva | Coordenação do CenaWeb:Tatyana Rubim e Professora Mariana Lima Muniz – Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

Patrocínio:Itaú e Cemig, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura – Ministério da Cultura | Instituto Unimed – Belo Horizonte e Instituto Cultural Vale

Dias 30 de junho e 1º de julho sexta e sábado, as 20h e 2 de julho, domingo, às 19h

Rua Januária, 68 - Centro, Belo Horizonte (MG)

Ingressos gratuitos: retirada no site sympla.com.br, ou na bilheteria (uma hora antes da apresentação).Espaço sujeito a lotação

