Santa Catarina registra safra recorde de arroz

A safra 2022/2023 de arroz irrigado em Santa Catarina teve um desempenho acima do esperado. Conforme dados levantados pelo Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola (Epagri/Cepa), a quantidade total produzida chegou a 1,27 milhão de toneladas, a maior já registrada no Estado. O fator primordial para esse resultado foi a produtividade, que também foi recorde: a média ficou em 8,6 mil quilos por hectare. Os dados detalhados podem ser consultados no site do Observatório Agro Catarinense .

O anúncio dos números finais da safra de arroz irrigado 2022/2023 foi realizado durante o evento de Avaliação Estadual de Safra de Arroz Irrigado de Santa Catarina, realizado na Estação Experimental da Epagri em Itajaí, na sexta-feira, 22 . Na oportunidade também foi lançada uma nova variedade de arroz desenvolvida pela Epagri, a SCSBRS126 Dueto, que ganhou esse nome por dois motivos: pela dupla aptidão de tolerância a baixas e altas temperaturas na fase reprodutiva e por ter sido desenvolvida por meio de parceria interinstitucional entre Epagri e Embrapa, com o apoio do UDESC.

De acordo com a analista de Socioeconomia e Desenvolvimento Rural da Epagri/Cepa, Glaucia Padrão, a previsão inicial era de que a produtividade tivesse um pequeno decréscimo em relação à safra anterior, já que o excesso de frio, no segundo semestre de 2022, atrasou um pouco o desenvolvimento das lavouras. No entanto, esse atraso não implicou em redução, ao contrário, a produtividade cresceu 1,24%.