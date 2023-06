Aplicativo do IDR-Paraná facilita identificação de inimigos naturais de pragas agrícolas

O IDR-Paraná (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná — Iapar-Emater) lançou o aplicativo para celular “Inimigos naturais de pragas agrícolas”, destinado a produtores e profissionais de ciências agrárias e já disponível gratuitamente na App Store e Google Play . Inimigos naturais são espécies parasitas ou predadoras das pragas que prejudicam os cultivos de interesse econômico, explica o entomologista Humberto Androcioli, pesquisador do IDR-Paraná. A nova ferramenta foi desenvolvida para possibilitar a identificação desses inimigo naturais diretamente no campo.

A partir de categorias de buscas — aranhas, formigas, moscas, tesourinhas, percevejos, besouros e vespas, dentre outros —, o aplicativo fornece uma descrição técnica e muitas imagens das espécies para facilitar a tarefa de reconhecimento. “Os inimigos naturais de pragas também são conhecidos como ‘agentes de controle biológico’. São espécies que têm papel fundamental para o manejo integrado de pragas, o MIP”, acrescenta Androcioli.

O manejo integrado combina diferentes métodos com o objetivo de reduzir a população de pragas, a diminuição da necessidade de controle com agrotóxicos e, consequentemente, o impacto sobre o ambiente.Na prática, o MIP envolve o acompanhamento regular das lavouras a fim de avaliar o nível de infestação de pragas e a presença de seus inimigos naturais para, a partir daí, definir medidas de controle, que não necessariamente é feito com uso de produtos químicos, mas também inseticidas biológicos e até o uso de armadilhas.

“A adoção do MIP, que implica conhecer e valorizar a presença dos inimigos naturais nas lavouras, possibilita obter um controle eficiente e sustentável das pragas, além de preservar a biodiversidade, promover a proteção ambiental e reduzir o custo de produção”, sustenta Androcioli.

APLICATIVOS -O app“Inimigos naturais de pragas agrícolas” faz parte da série de ferramentas do IDR-Paraná para facilitar o trabalho no campo.Nas lojas App Store e Google Play é possível também conhecer e baixar esses outros aplicativos. Confira:

IDR- Clima -Apresenta, em tempo real, informações coletadas em mais de 60 estações meteorológicas distribuídas pelo Estado, que abrangem temperatura (mínima, média e máxima), chuva, velocidade do vento, radiação solar e umidade relativa do ar.

Vendo Meu Peixe -Destinado a aproximar piscicultores e empresas de comercialização e abatedouros.

Rede Campo -Desenvolvido para aproximar produtores e consumidores com o objetivo de estimular a comercialização de alimentos da agricultura familiar.

Climatlas 19 -Compilação de informações obtidas em 40 anos de operação das estações meteorológicas do IDR-Paraná e do Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná). São 188 mapas com dados sobre o comportamento histórico de chuvas, temperatura máxima e mínima, radiação, insolação, vento e evapotranspiração.

Estiagem Paraná -Traz a quantificação do risco de veranicos ao longo do ano para 253 municípios do Estado.

Identificação de Pragas da Soja -elaborado para auxiliar produtores e técnicos a reconhecer os principais insetos e ácaros que ocorrem em lavouras da oleaginosa.

Horas-Frio -Informa a quantidade de horas de frio acumuladas ao longo do ano em diversos municípios paranaenses. O objetivo da aplicação é auxiliar técnicos e produtores a decidir sobre a necessidade de estimular artificialmente a quebra de dormênciaem culturas de clima temperado.

Canola IPR 212 -Com boas características agronômicas e alta produtividade, a espécie é uma alternativa para rotação de culturas e obtenção de renda no inverno.