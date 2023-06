Governo retifica o edital do concurso do Iapen

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Administração (Sead) e do Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Acre (Iapen), torna púbico no Diário Oficial desta segunda-feira, 26, a retificação dos itens 2.1. e 7.2.1. do Edital no 001/2023 – Sead/Iapen de 19 de junho de 2023, permanecendo inalterados os demais itens e subitens não mencionados nesta retificação.

Amudança refere-se à quantidade de vagas destinadas ao cargo de Agente de Polícia Penal (feminino), ampliando de 15 para 50 vagas para mulheres. Outra alteração foi naProva Discursiva, somente serão corrigidas as provas discursivas dos candidatos que forem habilitados na Prova Objetiva e que estejam classificados dentro do limite, conforme descritoneste edital de retificação, mais os empates na última posição de classificação, se houver.

O candidato poderá obter informações gerais referente ao concurso público por meio do Edital n° 001 Sead/Iapen, de 19 de junho de 2023, seus anexos e demais editais publicados. Em caso de dúvidas, o candidato poderá entrar em contato com o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC) por meio do Serviço de Atendimento ao Candidato, pelo telefone (11) 4788-1430, de segunda a sexta-feira úteis, das 7h às 15h30, ou também por meio do endereço eletrônicowww.ibfc.org.br.

Edital Iapen – retificado