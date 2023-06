Governo do Tocantins inicia atividades da Rota da Pecuária para troca de experiências com produtores

O Governo do Tocantins, por meio da Secretaria da Agricultura e Pecuária (Segro) e parceiros, iniciam as atividades da Rota da Pecuária, evento que irá percorrer propriedades com diversos sistemas de criação de bovinos no Tocantins. Na primeira parada, no dia 26, a caravana visita a Fazenda Bacaba – Agrogem, no município de Miranorte, região central do Estado.

A Rota da Pecuária é uma expedição técnica pública e privada dedicada a aprofundar conhecimento quanto à pecuária tocantinense. Ao todo, a expedição percorrerá em torno de 1,3 km, em 6 municípios (Miranorte, Araguaçu, Cariri, Gurupi, Peixe e Silvanópolis), onde os produtores e técnicos visitarão 6 propriedades previamente selecionadas pela Seagro, onde os sistemas de criação e manejo vem apontando positivamente em índices apresentados por seus gestores.

Atividades

Nestas propriedades, os responsáveis técnicos e produtores irão relatar a trajetória da propriedade, explicando o manejo produtivo e financeiro, fornecendo dados como índices reprodutivos, sistema de seleção, estratégias nutricionais, gestão de pessoas e sanitária, tecnologias adotadas e comercialização dos produtos destas fazendas.

De acordo com a gerente de Pecuária da Seagro, Mara Luce Borges Leal,durante os cinco dias de expedição, os participantes vão conhecer os sistemas de produção e manejos adotados em algumas propriedades de corte no Tocantins, mostrando a relação entre o uso de tecnologia, o aumento de produtividade e o impacto na rentabilidade das fazendas. “A Rota da Pecuária é um evento de suma importância para os pecuaristas trocarem conhecimentos e discutirem sobre atual momento e expectativas do mercado. Isso tudo visando melhoria do setor da pecuária tocantinense”, lembrou.

A gerente Mara Luce informa ainda que “essas informações servirão para subsidiar a Secretaria da Agricultura, compondo dados para análises de mercado e embasar políticas públicas para desenvolvimento do setor no Tocantins”.

São parceiros no evento, o Governo do Tocantins, por meio da Secretaria da Agricultura e Pecuária (Seagro), Sistema de Crédito Cooperativo (Sicredi), Sebrae, Fazendas: Nelore OL, Agrojem, Agropen(ENCO), Grupo Santa Vitória, Chácara Santa Rita e SPI Agro.