São Paulo promove ações para prevenir queda de idosos

A prefeitura de São Paulo inicia nesta segunda-feira (26) a Semana de Prevenção de Quedas de idosos. O evento, que ocorre até o dia 30, pretende chamar atençãopara a importância da atividade física para essa parcela da população.

ASecretaria de Esportes e Lazerdo município destaca que,com o envelhecimento, aumentam os riscos de quedade idosos devido a fatores como a diminuição da força muscular, alterações no equilíbrio e na coordenação motora, bem como a presença de doenças crônicas.

“Nesse sentido, a atividade física desempenha um papel crucial na prevenção desses acidentes, fortalecendo o corpo, melhorando a mobilidade e a estabilidade, e aumentando a confiança dos idosos em suas habilidades físicas”, destaca a pasta.

Durante a Semana de Prevenção,ocorrerão diversasatividades, comopalestras com especialistas na área da saúde, quetratarão deestratégias de prevenção, exercícios específicos e adaptação do ambiente domiciliar para evitar acidentes.

O evento é aberto a todas as faixas etárias, comparticipação gratuita. É necessário, no entanto,fazer inscrição prévia pelo link:https://forms.gle/P8fjbgTMg5fDdtaj8

As atividades ocorrerão noCentro Esportivo São Mateus, noCentro Olímpico de Treinamento e Pesquisada Vila Clementino, noCentro Esportivo Ipiranga, e noCentro Esportivo Santo Amaro.

Medidas simples

O Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (Into) alerta que as maioria dos acidentes com idosos e que resultam e quedas ocorre dentro decasa, por causa depisos escorregadios, tapetes, objetos deixados no chão e a baixa iluminação. Nas ruas, os principais obstáculos para os idosos sãocalçadas com desníveis, buracos e até mesmo as dificuldades no acesso aos degraus dos transportes públicos.

Medidas simples podem ajudar a evitar as quedas dentro e fora de casa, como a retirada dos tapetes, a instalação de barras de segurança nos banheiros e o uso de calçados antiderrapantes.

Cinco regiões do corpo humano são as mais afetadas pela queda: o fêmur, a bacia, a coluna lombar, o punho e o ombro.