Expo Favela Innovation Rio abre inscrições para empreendedores

A Expo Favela Innovation Rio 2023 está com inscrições abertas para os empreendedores de favela que querem expor suas ideias e inovações, na Cidade das Artes, nos dias 29, 30 e 31 de julho.

Para participar da feira organizada pelo Grupo Favela Holding, com parceria social da Central Única das Favelas (Cufa) e produção da InFavela, basta acessar o sitewww.expofavela.com.br. As inscrições para empreendedores, mentores e investidores estão abertas até o próximo dia 30 de junho e são gratuitas.

“Eu quero que a Expo Favela Innovation passe o espírito do empreendedorismo para o asfalto e empresas. O objetivo é encontrar uma grande relação para que a gente possa equilibrar as relações entre nós para além da favela e para além dos nossos discursos”, disse, em nota, Celso Athayde, idealizador do evento e CEO da Favela Holding.

As inscrições não garantem participação na feira. Os inscritos ainda passarão por uma curadoria realizada pela produção do evento, e depois selecionados e avisados das suas participações na edição carioca da maior feira que conecta favela e asfalto, através do empreendedorismo e da inovação.

Esses empreendedores vão passar por uma avaliação, durante os três dias de evento, que vai selecionar os 10 melhores que vão participar da edição nacional, que vai ocorrer em dezembro, em São Paulo.