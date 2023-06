Secretaria da Agricultura tem espaço dedicado a agricultura familiar na ExpoSuper 2023

A ExpoSuper 2023 – Feira de Produtos, Serviços e Equipamentos para Supermercados e Convenção Catarinense de Supermercadistas – termina nesta quinta-feira, 22, em Balneário Camboriú. Nesta edição, a Secretaria de Estado da Agricultura, a Epagri, a Cidasc e a Ceasa participam do evento com um espaço dedicado à agricultura familiar. São estandes de empresas do agro catarinense. A ExpoSuper é o maior evento do varejo de Santa Catarina e uma das mais importantes feiras supermercadistas do Brasil.

Foto: Reprodução/Secom SC

De acordo com o secretário de Estado da Agricultura, Valdir Collato, a feira é uma oportunidade de mostrar o trabalho do pequeno produtor rural, dentro do modelo de Santa Catarina. “O Governo do Estado está incentivando a diversidade na produção. Na exposição, podemos apresentar vários produtos para os supermercadistas e incentivar a aquisição do que é nosso. É uma maneira de fazer um encontro com quem produz e com quem vende”, destacou o secretário.

Sobre a Exposuper

A ExpoSuper 2023 é uma feira de negócios e convenção voltada para o setor de varejo, reunindo empresários, profissionais e especialistas da indústria alimentícia e do varejo em geral.

Foto: Reprodução/Secom SC

O evento oportuniza a geração de negócios, networking e apresenta informações atualizadas sobre tecnologistas e inovações, além de promover a integração de todo o setor. A programação conta com palestras, painéis, exposição de produtos e demonstrações.

Representantes de 16 associações estaduais e da Associação Brasileira de Supermercados (Abras) também estão em Santa Catarina prestigiando o evento.

A Feira, promovida pela Associação Catarinense de Supermercadistas (Acats), conta com cerca de 250 expositores nacionais e internacionais. A expectativa é de um público de 22 mil visitantes em três dias de evento, com mais de R$ 1 bilhão em negócios.

Secretaria de Estado da Agricultura

