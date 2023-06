Funarte SP apresenta ensaio aberto da montagem ‘O país que perdeu as cores’

O Complexo Cultural Funarte SP, em Campos Elíseos (SP), recebe, no dia 24 de junho, sábado, às 15h, o ensaio aberto da montagemO país que perdeu as cores, da Companhia Barco. A trama conta a história do povo de um país localizado entre as montanhas e o mar, que é surpreendido pelo desparecimento de sua presidenta e a ascensão misteriosa de um governante que ninguém conhecia. A apresentação será realizada no estacionamento do espaço, com entrada gratuita e classificação livre.

Segundo a companhia, a história mostra um governo autoritário que vai tirando todo o colorido da vida do povo. Longe dessa terra descolorida, uma trupe de teatro convida o público a imaginar diferentes possibilidades de futuro junto com o Pintor, a Padeira, o Florista, o Cachorro, o Catador de Sonhos, o Pescador, a Narradora, a Bruxa, o Mensageiro e a Poeta. O espetáculo conta com recursos de audiodescrição e Libras.

Serviço:

Ensaio aberto da montagem “O país que perdeu as cores”, da Companhia Barco (SP)

Dia 24 de junho, sábado, às 15h

Entrada gratuita

Classificação: livre

Acessibilidade: rampas de acesso para salas de espetáculo, galerias e banheiros | Apresentação conta com recursos de audiodescrição e Libras

Local:Estacionamento do Complexo Cultural Funarte SP

Alameda Nothmann, 1058, Campos Elíseos - São Paulo (SP)