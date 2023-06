Formalizada adesão da ANAC a iniciativas internacionais de sustentabilidade e igualdade de gênero

Ao aderir ao Pacto Global da ONU, a Agência assume a responsabilidade de contribuir para o alcance dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS),que fazem parte da Agenda 2030 e incluem questões relacionadas à sustentabilidade ambiental, aos direitos humanos e à governança.

A assinatura representa mais umaentre as medidas já adotadas pela ANAC nesse contexto.Noâmbitointerno, podem ser destacadas a adoção do Plano de Gestão de Logística Sustentável,a adoção de critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens e contratação de obras e serviços,a instituição do Comitê de Equidadeea Política deIntegridadeda Agência.