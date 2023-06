No Arena, em São Paulo, Funarte apresenta espetáculo de circo-teatro

Em única apresentação, no dia 23 de junho, sexta-feira, às 15h, a Fundação Nacional de Artes – Funarte recebe, no Teatro de Arena Eugênio Kusnet, um dos seus espaços em São Paulo, Capital, a montagem circoteatralSão as Águas de Março. Para os públicos infantojuvenil e adulto, a atração tem ingressos a preços populares.

O solo apresenta a história do palhaço Malinha e seu cão-amigo Amoroso, à espera de um convidado-surpresa. Cheia de referências circenses, da poética do clown e de outros traços, trazidos do universo pessoal do ator, Mayron Engel, o texto contém, ainda, reflexões do artista sobre o brincar, a memória, a ausência e os espaços e caminhos percorridos, em que os jogos da imaginação acontecem a convite da esperança”, informa a produção.

A peça resulta da pesquisa do autor e intérprete. Ela inclui, desde o estudo da manipulação de objetos e marionetes (bonecos de fio) ao influências de dramaturgos como Samuel Becket (Irlanda, 1906 – França 1989) e de outros artistas cênicos, tais como Charles Chaplin (1889 – 1997). Ele também se inspira no trabalho seu colega palhaço e pesquisador dessa linguagem circense, Rafael de Barros – fundador do grupo Exército Contra Nada (SP).

A peça é “intimista [...] e une momentos de pura inocência” a outros, “de profunda reflexão”, informa a sinopse.

Espetáculo de circoteatro

São as Águas de Março

ComMayron Engel

Ação integrante do projeto Circolando

Única apresentação

Dia 23 de junho, sexta-feira às 15h

Ingressos: o público paga quanto quiser

Classificação indicativa: livre

Duração: 50 minutos

Acessibilidade: rampas de acesso para a sala de espetáculos e banheiro acessível

Não há estacionamento

Sala Augusto Boal – Teatro de Arena Eugênio Kusnet

Rua Dr. Teodoro Baima, 94 – Vila Buarque, São Paulo (SP)

Equipamento cultural da Fundação Nacional de Artes – Funarte

A ação ocupa o espaço por outorga extraordinária.

Mais informações: [email protected]