Governo Federal lança ‘Aeroportos+Seguros’ e eleva nível de segurança nos principais terminais brasileiros

Incremento da segurança

A primeira fase do programa ‘Aeroportos+Seguros’ será implementada no Aeroporto Internacional de Guarulhos e prevê medidas que envolvem o incremento da segurança nas áreas de circulação de passageiros e bagagens, com modernização dos equipamentos de inspeção; incremento dos sistemas e procedimentos de controle de acessos de veículos, equipamentos e pessoas das áreas operacionais; restrição de dispositivo eletrônico nas áreas de manobra de aeronaves; controle para o acionamento das esteiras de bagagem nas áreas de check-in, e segregação de área exclusiva para bagagens, além de ampliação dos controles de acesso dos funcionários via reconhecimento biométrico.

A escolha do Aeroporto de Guarulhos como primeiro terminal a receber o programa ‘Aeroportos+Seguros’ levou em conta a relevância do terminal para a aviação civil brasileira. Guarulhos é o aeroporto com maior movimentação doméstica e internacional do Brasil. A partir da experiência com o terminal paulista, as medidas incrementais de segurança deverão ser implementadas em outros grandes terminais aeroportuários do país.