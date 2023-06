Governo divulga concurso público com mais de 300 vagas para Iapen e Polícia Penal

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Administração (Sead) e do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), publicou no Diário Oficial desta terça-feira, 20, o anúncio de um concurso público para o provimento de vagas de cargos do Iapen e da Polícia Penal do Estado, seguindo a legislação vigente no edital.

Serão 392 vagas no total, divididas entre: agente de polícia penal, engenheiro civil, especialista em execução penal, psicólogo e assistente social (nível superior) e agente administrativo e operacional (nível médio).

O concurso será executado pelodo Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC) e Iapen, e terá o prazo de validade de dois anos, a contar da data da publicação da homologação de seu resultado final, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 53 para os cargos de nível médio, R$ 72 para o nível superior e R$ 81 para cargo de agente de Polícia Penal, e poderá ser realizada de 21 de junho a 24 de julho, via internet no endereço eletrônico https://concursos.ibfc.org.br/index/1/, podendo-se também consultar o edital e as publicações dos resultados no mesmo link.

A prova objetiva e a redação serão realizadas nos seguintes municípios:Brasileia, Cruzeiro do Sul, Feijó, Jordão, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter, Rio Branco, Santa Rosa do Purus, Sena Madureira e Tarauacá.

As demais etapas do certame serão realizadas em Rio Branco e Cruzeiro do Sul.

Confira o edital completo:

Edital – Iapen – Abertura de Concurso – 20.06.2023 – pdf