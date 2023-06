Funarte SP recebe projeto de dança Movimento 28

No período de 23 a 25 de junho, de sexta-feira a domingo, a Funarte SP recebe o projeto Movimento 28, no qual a Companhia de Danças de Diadema (SP)reúne espetáculos e atividades formativas, gratuitas ou a preços populares, relacionadas a vertentes contemporâneas. Três apresentações e uma oficina foram programadas para a Sala Renée Gumiel. A iniciativa, contemplada com o Prêmio Funarte Circulação e Divulgação da Dança – 2022, leva ações para os estados do Ceará e de São Paulo.

A ideia central do Movimento 28 é “destacar o rompimento de fronteiras entre várias linguagens artísticas como, música, teatro, dança”, além de “artes plásticas e visuais”, informa o grupo. A proposta prevê o deslocamento de espetáculos para públicos adulto e infantojuvenil, além de bate–papos, após as apresentações, eoficinas práticas de dança. A circulação pelos dois estados envolvidos prossegue até meados de junho de 2023.

Os espetáculos

23 e 24 de junho, sexta e sábado às 20h

SCinestesia

Com direção geral e concepção do tema de dança da bailarina e coreógrafa Ana Bottosso, a obra tem inspiração do surrealismo. Estilo artístico iniciado na década de 1920, ele valoriza as expressões do inconsciente – tais como a intuição, a linguagem dos sonhos e delírios –; assim como a negação da racionalidade e a despreocupação com regras éticas e formais. A peça associa essa influência às possibilidades de integração entre dança contemporânea e teatro, música e artes visuais.

A Cia. de Danças de Diadema explica que o título,SCinestesia,“surge da exploração dos diferentes significados das palavras sinestesia (mistura de sentidos) e cinestesia (conjunto de sensações que torna possível perceber os movimentos musculares)”. O coletivo acrescenta que esses dois significados, “materializados nos corpos e na cena, [...] dissolvem as fronteiras” entre os conceitos de “dentro” e “fora”, “objetivo” e “subjetivo” e “consciente” e “inconsciente”; “incorporando ainda mais o universo surreal buscado”. A animação do tipo surrealistaTango, do polonêsZbigniew Rybczynski, foi a principal inspiração para o trabalho.

Ingressos: R$ 10. Meia-entrada: R$ 5. A bilheteria abre uma hora antes das apresentações

Duração: 60 minutos

Classificação indicativa: 12 anos

Dramaturgia cênica: Ana Bottosso eMatteo Bonfitto |Trilha sonora original: Luciano Sallun

25 de junho, domingo, às 14h

Nas águas do imaginar

O enredo mostra uma criança surpreendida, na hora de dormir, por seres fantásticos que surgem no quarto e provocam sua imaginação. A personagem se enche de coragem e de muita criatividade, ansiosa por diversão, para embarcar em uma viagem a esse mundo imaginário. Na introdução da aventura, uma trupe de artistas aproxima-se da plateia, cantando e brincando com as crianças. “A viagem começa quando acriança se ajeita para dormir. As roupas jogadas pelo quarto vão ganhando vida, dançando e se organizando”. Como num sonho, ela sai da cama, os objetos do quarto setransformam e a história se inicia. Surgem piratas engraçados e atrapalhados; “uma polvo” aparece, ao lado de agitadas criaturas; um caçador e uma sapa planejam “roubar aimaginação” da personagem, ajudados por “seres misteriosos, deslizantes e muito suspeitos”; no fundo do mar, um navio é comandado pela Capitã Polvo e seus piratas.

Ingressos: Gratuitos. A bilheteria abre uma hora antes do espetáculo

Duração: 55 minutos

Classificação indicativa: livre

Dia 25, domingo, das 11h às 12h30

Oficina de dança para crianças

Faixa etária: de 6 a 12 anos

Participação gratuita

ProjetoMovimento 28

Contemplado com o Prêmio Funarte Circulação e Divulgação da Dança – 2022

Sala Renée Gumiel – Complexo Cultural Funarte SP

Alameda Nothmann, 1058 – Campos Elíseos, São Paulo (SP)

Acessibilidade:rampas de acesso para as salas de espetáculos e para as galerias e banheiros acessíveis.

Parceria com dois estacionamentos:

1. Em frente à entrada do Complexo, à Alameda Nothmann. Preços: R$ 10 (até três horas) e R$ 15 (até 12 horas)

2. Rua General Júlio Marcondes Salgado, 211. Preço: R$ 12 – até três horas.

Mais informações:[email protected]