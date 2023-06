Venha fazer parte do Conselho de Usuários de Serviços Públicos da ANAC

Além dasEnquetes ,a plataforma também permite que você utilize o Fórum de Melhorias para compartilhar ideias que não estejam contempladas nas Enquetes da ANAC e oferecer soluções ainda mais criativas, as quais podem receber votos de apoio por outros conselheiros e cidadãos para serem priorizadas.

Sobre o Conselho

Os Conselhos de Usuários de Serviços Públicos estão previstos na Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017 , e são uma importante ferramenta de contribuição e participação social na avaliação do trabalho prestado por órgãos da administração pública à sociedade. Além de sugerir melhorias e de cooperar com diretrizes para o adequado atendimento ao usuário, os conselheiros poderão também acompanhar e auxiliar na avaliação da atuação da Ouvidoria da ANAC.

A participação no conselho é considerada prestação de serviço público relevante e não prevê remuneração. Entre as principais atribuições do Conselho da ANAC está a função de acompanhar e participar da avaliação de qualidade e efetividade da prestação de mais de 130 serviços públicos disponibilizados pela Agência.

Acesse o guia de usuário para conselheiros e saiba como funcionam os Conselhos e como você pode participar por meio da plataforma virtual.

Veja, também, as principais Perguntas e Respostas sobre Conselhos de Usuários de Serviços Públicos.

Assessoria de Comunicação Social da ANAC