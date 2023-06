Ensaio aberto da peça de dança-performance 'Zé do Entulho' realiza-se na Funarte SP

O Complexo Cultural Funarte SP, em Campos Elíseos, na Capital, apresenta, em sua Sala Renée Gumiel ensaio aberto do espetáculo de dançaZé do Entulho, nos dias 17 e 18 de junho, sábado e domingo. A entrada é gratuita.

O trabalho – cujo nome é provisório –, transita num cruzamento entre as linguagens de dança, performance e instalação. O trabalho integra o projeto, do artista de dança Luis Ferron,Estreitamento Severo, ou como o cisne aprendeu a cantar– contemplado com o 32° Programa de Fomento à dança para a cidade de São Paulo.

Criação em parceria com o artista Maurici Brasil,Zé do Entulho,é “amparada sobretudo por variadas crenças culturais oriundas de diásporas afro-brasileiras, pajelança, xamanismo, hinduísmo, taoísmo entre outras”. Tem inspiração em livroscomo Arruaças - uma filosofia popular brasileira, deLuiz Antônio Simas, Luiz Rufino e Rafael Haddock Lobo), ePedrinhas Miudinhas, também de Simas – os quais, para os autores deZé do Entulho, “descortinam sabedorias importantes contidas em várias culturas existentes no cotidiano de um outro Brasil não tão visível”. Outras influências são os criadores de artes integradas Joseph Beuys, Ligia Clark, e Hélio Oiticica – com seusParangolés. As “pistas” deixadas por esses artistas a Luis Ferron e Maurici Brasil serviram para que fossem geradas “possíveis relações envolvendo matérias e materiais” na concepção artística e teatral da nova obra.

De acordo com os artistas, esse “caldo que banha o processo de criação e a sua riqueza de conteúdos” deu eles “cruzamentos, conexões e arrebatamentos voltados para a elaboração de sons, imagens e materialização da obra”.

A Corpo Rastreado é uma rede de artistas/produtores, que desenvolve propostas autorais, "a partir da necessidade primeira de entender e investir em novos meios de produção". Seu objetivo é "experimentar, gerir e difundir pensamentos atrelados à cultura, que deem autonomia para público e artista, no que se refere à relação com a arte contemporânea".

Ensaio aberto do espetáculo de dança

Zé do Entulho

(título provisório)

Dias 17 e 18 de junho

Sábado e domingo às 17h

Sala Renée Gumiel – Complexo Cultural Funarte SP

Alameda Nothmann, 1058 – Campos Elíseos, São Paulo - SP

Ingressos: gratuitos – retirada na bilheteria uma hora antes do evento

Classificação indicativa: 10 anos

Duração: 120 minutos

Acessibilidade:rampas de acesso para as salas de espetáculos – galerias e banheiros acessíveis

Estacionamento

A Funarte SP tem parceria com dois estacionamentos:

1. Em frente à entrada do Complexo Cultural, na Alameda Nothmann. Preço: R$ 10, por até três horas e R$ 15, por até 12h

2. À Rua General Júlio Marcondes Salgado, 211 - R$ 12 – até três horas

Criação:LuisFerroneMaurici Brasil

Realização: RedeCorpo Rastreado

Mais informações:[email protected]