Museu Aeroespacial comemora 150 anos de nascimento de Santos Dumont

Ainda há vagas para quem quiser participar do primeiro evento comemorativo dos 150 anos de nascimento do pai da aviação, Santos Dumont, promovido pelo Museu Aeroespacial (Musal) no domingo (18), em sua sede em Campo dos Afonsos, no Rio de Janeiro. Haverá atividades esportivas e culturais, abertas para toda a família, gratuitamente.

Às 8h, será realizada a Corrida Federal Kids - Pais e Filhos Contra a Pedofilia, organizada pelo Instituto Federal Kids, entidade que visa a prevenção e combate ao abuso sexual contra crianças e adolescentes. As inscrições podem ser feitas no no site do museu.

Além disso, a celebração do sesquicentenário de Santos Dumont prevê três etapas de corridas - Balão Brasil, 14 Bis e Demoiselle-alusivas aos principais inventos do Pai da Aviação. Neste domingo (18), às 9h, ocorrerá a primeira etapa do Circuito MusalAir Run - Etapa Balão Brasil. As inscrições para as corridas podem podem ser feitas no site do evento.Previstas para os dias 27 de agosto e 26 de novembro, as etapas seguintes recebem inscrições pelo Instagram .

Arraial

Depois da solenidade de premiação das duas provas, por volta das 10h30, o Musalrealiza sua tradicional festa junina. O Arraiá do Misarcontará com apresentações folclóricas de quadrilhas juninas, comidas típicas em ampla praça de alimentação, além de muitas brincadeiras, música e diversão ao som de DJ e trio de forró.

Os visitantes poderãoconhecer e apreciar as várias aeronaves históricas e salas temáticas do museu, inteirando-se de fatos históricos e personalidades da história da aviação e da Força Aérea Brasileira (FAB).

Haverá estacionamento no pátio do museu e nas proximidades do equipamento cultural, com vagas especiais para pessoas com deficiência. A direção do museu incentiva o público a praticar solidariedade, levando um quilo de alimento não perecível. Os mantimentos serão doados ao Programa Mesa Brasil Sesc RJ, que atua em atendimento às necessidades da população em situação de vulnerabilidade social.

Inspiração

O diretor do Musal, Mauricio Carvalho Sampaio, ressaltou a importância de Alberto Santos Dumont que, por meios próprios, deslumbrou o mundo com a demonstração do primeiro voo do "mais pesado que o ar", ocorrido no Campo de Bagatelle, em Paris, França, na década de 1900.

“A história de vida, as obras e os valores do pai da aviação são fontes de inspiração não só no nosso país, mas em várias regiões do planeta. Suas inovações e contribuições para a aviação são celebradas até hoje. Para o Museu Aeroespacial e para a Força Aérea Brasileira, é uma honra celebrar a memória de Santos Dumont e sua contribuição para a aviação. Em 2023, celebramos os 150 anos de nascimento de Santos Dumont, uma ocasião importante para comemorar o trabalho e o legado desse grande brasileiro. Seus esforços pioneiros na aviação não só inspiraram outros a seguir seus passos, mas também tornaram o mundo mais conectado e acessível do que nunca”, disse Sampaio àAgência Brasil.

Museu

O Musal é o maior museu de aviação do hemisfério sul. Sua missão é preservar e divulgar o patrimônio cultural da Aeronáutica brasileira, por intermédio de seu acervo, disposto em diversas áreas expositivas, com vídeos e telas interativas, visitas mediadas, oficinas educativas e exibição de filmes históricos.

As atividades serão realizadas na sede do museu localizada naAvenida Marechal Fontenelle, 2000, Campo dos Afonsos, zona oeste do Rio.