Teatro Cacilda Becker participa da Mostra ExpoDance - 26 anos

A Expodance - Mostra de Dança, que completa 26 anos em 2023 tem uma das suas ações pautada no Teatro Cacilda Becker, da Funarte, na Zona Sul do Rio de Janeiro. No evento, o espaço recebe apresentações de escolas e grupos de dança, no dia 16 de junho, sexta-feira. Há também oficinas gratuitas.

A programação tem formato não competitivo e itinerante. Inclui, ainda,mesas de debate e palestras com nomes expressivos da dança – assim como Deborah Colker, Carlinhos de Jesus, Maria Antonietta e Fly. Em 2023, a agenda é distribuída por vários palcos da Capital Fluminense.

“Nesses 26 anos de Expodance, colhemos grandes resultados ao fortalecer a autoestima de milhares de pessoas. Criamos um ambiente de energia altamente positiva, de encantamento, para receber os novos talentos como grandes atrações”, informa a Articule, agência produtora da iniciativa. Ela acrescenta: cidadãos e cidadãs que geralmente sofrem muito preconceito e até exclusão na sociedade – como pessoas negras, com deficiência e lgbtqiapn+ – a cada ano são recebidas e aplaudidas com suas obras na Expodance. “Bailarinos da Melhor Idade discursam com gratidão”, dizendo “como se sentem vivos e amados ao dançarem no palco”, completa.

Mostra ExpoDance - 26 anos

Dia 16 de junho, sexta-feira, a partir das 17h

Ingresso:R$70 inteira. Meia-entrada: R$35

Classificação indicativa: Livre

Duração: 5 horas

Teatro Cacilda Becker

R. do Catete, nº 338 - Catete, Rio de Janeiro (RJ)

Próximo ao Metrô Largo do Machado

Espaço da Fundação Nacional de Artes – Funarte

Ficha técnica

Idealização e Direção Geral: Anderson Rocha | Curadoria: Carla Ribeiro | Curadoria de palestras e oficinas: Tereza Rodrigues | Direção de Produção: Leonardo Gama|

Coordenação de Produção: Rodolfo Mattos, Carla Ribeiro, Tereza Rodrigues e Aline Araujo| Supervisão: Gabriel Garuzi Rocha | Assistentes de Produção: Maíra Azevedo, Yasmim Ferreira, Rodrigo Garuzi e Raulf Jatobá | Assessoria de Imprensa: Aline Araujo | Artes e Vídeos: Rodrigo Garuzi Produção Executiva: Anderson Rocha

Realização: Articule Produções

Patrocínio: Prefeitura do Rio de Janeiro

Mais informações

www.facebook.com/expodanceoficial

[email protected]

(21) 97242-6664

Sobre o Teatro Cacilda Becker:[email protected]