Claudia Sciré lança livro de poesia ‘Do lado de dentro’, na Funarte SP

A Funarte SP, em Campos Elíseos, na Capital Paulista, recebe o lançamento do livro de poemas Do Lado de Dentro, de Claudia Sciré, no dia 17 de junho, sábado, das 71h às 20h. A entrada é gratuita.

A primeira obra de poesia da pesquisadora independente é baseado em escritos produzidos por ela na segunda década dos anos 2000. Na publicação, a autora reúne 27 poemas, compostos entre os anos de 2015 e 2021.

“A sequência de descrições, reflexões e projeções sobre assuntos corriqueiros é como uma tela-mosaico sobre o ver e sentir” da autora no mundo, revela a sinopse. “Atravessando o seu espaço pessoal e em diálogo com seu tempo, os versos atuam como um convite ao leitor” para [...] atravessar a ponte do visível e adentrar no universo do sentir, da vida comum, da rotina e dos pensamentos que daí deslancham. A intensidade do sentir e o diálogo interno com outras figuras do eu são as marcas registradas desta obra”.

Lançamento do livro

Do lado de dentro

Poesia

Claudia Sciré

Dia 17 de junho, sábado das 17h às 20h

Centro de Convivência Waly Salomão – Complexo Cultural Funarte SP

Alameda Nothmann, 1058 – Campos Elíseos, São Paulo (SP)

Entrada gratuita

Classificação indicativa: Livre

Acessibilidade:rampas de acesso para as salas de espetáculos e galerias e banheiros acessíveis

Parceria com dois estacionamentos: um em frente à entrada do Complexo Cultural Funarte SP a - preço: R$ 10 (por até três horas) e R$ 15 (por até 12 horas); e outro à Rua General Júlio Marcondes Salgado, 211 - preço: R$ 12 (por até três horas)

Mais informações:[email protected]