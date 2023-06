Assinatura dos contratos do Crédito Emergencial da Estiagem chega à sexta rodada

As famílias de sete Projetos de Assentamentos Estaduais (PE) estão sendo contempladas, até quinta-feira (15/6), com a sexta rodada de assinaturas dos contratos do Crédito Emergencial da Estiagem. Estão incluídos os municípios de Taquari, Montenegro, Guaíba, Charqueadas e São Jerônimo.

Ovalorde R$ 5,2 mil por família foi autorizado pela União por meio do decreto 11.433/2023.Os recursos são destinados aos agricultores em situação regular e moradores de assentamentos localizadosnosmunicípios que decretaram situação de emergência ou estado de calamidade pública em função da estiagem, entre 1º de dezembro de 2022 e 10 de março de 2023, com reconhecimento dogovernofederal.

A partir de agora não é mais obrigatória a renovação do Termo de Concessão de Uso (TCU) para liberação do pagamento. No entanto, o Departamento de Desenvolvimento Agrário, Pesqueiro, Aquícola, Índigena e Quilombolas (DDAPA), da Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), ressalta que é importante os produtores manterem os dados cadastrais atualizados.

A coleta total de assinaturas dos contratos é uma força-tarefa da SDR e do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra). A primeira rodada teve início em 3 de maio. Serão oito rodadas até o final da coleta.

Orientações gerais

Caso constem pendências de correção de nome na ReceitaFederal, os agricultores não poderão assinar o contrato até que os dados sejam corrigidos.Por isso,aqueles quejá fizeram a atualização devem informaràSDRpara que o contrato possa ser emitido.Os dados podem ser regularizados em agências do Banco do Brasil, CaixaEconômica Federal, Correios ena própriaReceita Federal.

Dúvidas podem ser enviadas pelos canais de atendimento da SDR por meio do WhatsApp (51) 98599-9625 oudo e-mail[email protected].

As demandas sobre o TCU ouaresolução de irregularidades podem ser encaminhadas via escritório municipal da Emater oupeloe-mail[email protected].

Roteiro já cumprido esta semana

Terça-feira (13/6) - 09h às 11h - Taquari

PE Tupi e PE Novo Tempo

Local: Assembleia Novo Tempo - Casa do Luiz





PE Tupi e PE Novo Tempo Local: Assembleia Novo Tempo - Casa do Luiz Terça-feira (13/6) - 14h às 16h - Montenegro

PE 22 de Novembro

Local: Casa Sr. Demenciano





PE 22 de Novembro Local: Casa Sr. Demenciano Quarta-feira (14/6) - 9h às 11h - Guaíba

PE 19 de Setembro

Local:Sede do Assentamento - Comunidade

Próximas etapas

Quarta-feira (14/6) - 14h às 16h - Charqueadas

PE 30 de Maio e PE Nova Esperança III

Local:Quadra de Esporte COOPAC





PE 30 de Maio e PE Nova Esperança III Local:Quadra de Esporte COOPAC Quinta-feira (15/6) - 10h às 11h30min - São Jerônimo

PE Janio Guedes

Local: Sede do Assentamento - Comunidade