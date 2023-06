Montagem de teatro-dança ‘D’Existir’ se apresenta em São Paulo e no Mato Grosso

O espetáculo de dança-teatroD’Existirse apresenta, no mês de junho, em uma turnê em Mato Grosso, no Município de Primavera do Leste, e na Capital Paulista. O projeto de teatro-dança, que tem como referência poética a novela literáriaMal Visto Mal Dito,de Samuel Beckett, foi contemplado no edital do Prêmio Funarte Circulação e Difusão da Dança – 2022.

A cidade de Primavera do Leste,em Mato Grosso, recebe a montagem entre os dias 9 e 11 de junho, com entrada gratuita, no Teatro Municipal / Centro Cultural Evangeline Alcântara Takeuchi, em Castelândia. A atração volta aos palcos de São Paulo (SP), com ingressos a preços populares, de 15 a 23 de junho, no Teatro Sérgio Cardoso, na Bela Vista.

Mariana Muniz, que concebeu e interpreta a obra, assim a define: “um trabalho cênico sobre o universo da morte”, construído a partir do texto do autor irlandês. Radicado na França – país em cujo idioma escreveu a narrativa curta, publicada pela primeira vez em 1981.D’Existirnasceu também de um desejo da bailarina, coreógrafa e atriz. Ela quis revisitar o solo de teatro-dançaSperanza! Dona Esperança– o qual interpretou, sob a direção de José Possi Neto, nos anos de 2008 e 2009.

A artista comenta que, no processo de criação, “se deixou seduzir pela ideia da finitude como necessidade advinda da consciência de que somos natureza e mundo; e pela possibilidade de traduzir sensorial, cinética e cenicamente o potencial e o medo que essa palavra produz”. Durante esse trabalho, Clara Carvalho atuou como “provocadora convidada”. Ela, que, tal qual Mariana, iniciou a carreira como bailarina no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, contribuiu com propostas para “desestabilização dos apoios corporais e cênicos”.

A produção acrescenta que, na peça, Muniz “discute as imagens de seu corpo como representação mental em suas relações com o mundo de aprendizagens e vivências” e “de que forma o tempo e a velhice forjam um corpo de experiências vivas e intensas”; e que, assim, a autora “constrói uma dramaturgia que sustenta uma confusão voluntária entre jogo ficcional, sua memória de artista e a articulação precisa dos gestos e paragens”.

D’Existirdá continuidade ao processo de pesquisa da Cia. Mariana Muniz de Dança e Teatro sobre os limites dos elos entre “questões cênicas, coreográficas, dramatúrgicas, visuais e performáticas”. Eduardo Tolentino de Araújo, diretor do grupo Tapa, com quem Muniz vem trabalhando, em suas iniciativas teatrais, responde pela supervisão geral do projeto.

Espetáculo de teatro-dança

D’Existir

Classificação indicativa: 14 anos

Duração: 50 minutos

Próximas temporadas de circulação

Primavera do Leste – Mato Grosso

Dias 9, 10 e 11 de junho, sexta, sábado e domingo às 20h

Teatro Municipal e Centro Cultural Evangeline Alcântara Takeuchi

Av Brasil, 314 – Castelândia

Ingressos Gratuitos

São Paulo (SP)

Dias 15, 16, 21, 22 e 23 de junho, quartas, quintas e sextas, às 19h

Teatro Sérgio Cardoso – Sala Paschoal Carlos Magno

Rua Rui Barbosa, 153 – Bela Vista

Ingressos: R$20. Meia-entrada: R$10

Ficha Técnica

Produção geral: MoviCena Produções | Supervisão geral: Eduardo Tolentino de Araújo | Concepção e intérprete: Mariana Muniz | Assistência de direção e fotos: Claudio Gimenez | Artista provocadora: Clara Carvalho | Trilha sonora original: Celso Nascimento | Iluminação e direção de produção: Rafael Petri | Figurinista: Fábio Namatame | Assessoria de Imprensa: Pombo Correio

Realização: Cia. Mariana Muniz de Dança e Teatro

Mais informações: [email protected] | [email protected]