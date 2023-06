Ibermúsicas lança editais 2023

O Ibermúsicas lançou, nodia1º de junhode 2023,novas chamadas públicas para apoiofinanceiro às diversas manifestações musicais da região ibero-americana. Atualmente, o fundo Ibermúsicas recebe recursos de 15 países, entre osquais o Brasil, por meio da Fundação Nacional de Artes – Funarte/Ministério da Cultura (MinC).Ao contribuir para o fundo, a Funartepossibilita a participação dos agentes musicais brasileiros nos editais públicos do Programa, lançados anualmente.

Ao todo, são dez convocatórias de apoio à criação, à circulação, ao aperfeiçoamento e à produção de projetos virtuais. Inclui-se o Prêmio Brasil Ibermúsicas – destinado ao reconhecimento de iniciativas quecolaboram [não repetir o verbo "contribuir"[nadifusãoda música brasileira no exterior, propostas por estrangeiros. As premiações são pagas em dólares norte-americanos para projetos de países não europeus. As ações devem ser realizadas a partir de 2024 – conforme estabelece cada edital.

As inscrições são realizadasdiretamente na página do Programa Ibermúsicas: https://www.ibermusicas.org/index.php/pt/

Acesse abaixo informações básicas sobre os chamamentos.



Concurso com inscrições até 1º de setembro de 2023



CONVOCATÓRIA ESPECIAL IBERMÚSICAS – MID ATLANTIC

A convocatória tem por objeto o apoio à internacionalização de espetáculos musicais ibero-americanos nos Estados Unidos da América, durante a temporada de julho de 2024 a junho de 2025. O Ibermúsicas concederá um apoio de até 5 mil dólares e o Mid Atlantic Arts (MAA) poderá disponibilizar U$15 mil para cada projeto selecionado. O apoio da fundação norte-americana se destina ao financiamento parcial dos contratos que os programadores firmarem com os artistas selecionados neste concurso – sempre seguindo as orientações dessa entidade.





Editais com inscrições até 2 de outubro de 2023



APOIO AO SETOR MUSICAL PARA CIRCULAÇÃO

O chamamento público tem como objetivo o fomento à circulação dos agentes do setor musical dos países-membros do Programa Ibermúsicas. O concurso favorece a internacionalização de espetáculos musicais, além de intercâmbios para criação, pesquisa e capacitação. A novidade do ano é que os candidatos e candidatas podem inscrever projetos de itinerância em todas as regiões do mundo.O apoiopara cada projeto, destinado ao deslocamento dos participantes,é de até 8 mil dólares.

APOIO À PROGRAMAÇÃO IBEROAMERICANA

O edital é direcionado a festivais, mostras, salas de concerto, teatros, escolas, conservatórios e outras instituições culturais quequeiram agendar atividades (shows, concertos, palestras, oficinas) de agentes do setor musical ibero-americano em suas programações.O apoio se destina a cobrir as despesas relacionadas a deslocamento, até um total de 8 mil dólares.

APOIO A COMPOSITORES PARA RESIDÊNCIAS ARTÍSTICAS

A linha de apoio tem por propósito o apoio a compositoras e compositores para a realização de residências artísticas de criação musical. Por meio do processo seletivo, serão concedidos auxílios de até 2.500 dólares para cobrir despesas do projeto, tais como passagens aéreas, alojamento, alimentação, aquisição de material e pagamento de taxas a uma instituição ou grupo que acolha os contemplados.

APOIO A INSTITUIÇÕES PARA RESIDÊNCIAS ARTÍSTICAS

A convocatóriase destina aorganizações e grupos que planejem receber compositores ibero-americanos para a realização de residências de criação artística. Por meio do edital, os organismos selecionados poderão receber até 2.500 dólares, para custear as despesas relativas à residência do(a) compositor(a) visitante, tais como passagens aéreas, alojamento, alimentação, aquisição de materiais e pagamento de taxas.

APOIO À ESPECIALIZAÇÃO E AO APERFEIÇOAMENTO ARTÍSTICO E TÉCNICO

A chamada pública é destinada a instrumentistas, cantores(as), técnicos(as), luthiers, compositores(as) e demais agentes da cadeia produtiva da música que pretendam participar de programas de especialização e aperfeiçoamento no exterior – com duração de até seis meses. Aos contemplados, será concedido um auxílio financeiro de mil dólares por mês. O instrumento de apoio tem por missão financiar estudos avançados. Os recursos financeiros podem custear passagens aéreas; despesas com alojamento, alimentação, aquisições de materiais de estudo; e pagamento de taxas a instituição de ensino ou a mestres e mestras de cultura popular que ministremasaulas.

APOIO AO SETOR MUSICAL EM MODALIDADE VIRTUAL

Trata-se de uma linha de fomento à produção de conteúdo para difusão virtual. O objetivo do edital é favorecer a inovação, a criação e a capacitação do setor musical ibero-americano, tendo em vista a cooperação entre os agentes dos países-membros. O processo seletivo está aberto a projetos de cursos; oficinas; ciclos de “podcasts”; festivais e feiras virtuais; além de álbuns realizados por meio de colaboração virtual; entre outros.

PRÊMIO IBERMÚSICAS DE CRIAÇÃO DE CANÇÕES

O propósito do concurso é promover a criação na área da música popular e o fortalecimento dos laços de cooperação entre compositores e compositoras do setor musical ibero-americano. A seleção está aberta para canções de autores dos países-membros do Programa Ibermúsicas, desde que estas sejam fruto da parceria entre dois criadores de nações distintas. É um processo seletivo franqueado a obras de todos os estilos musicais. O prêmio é de dois mil dólares, sendo mil para cada autor.

PRÊMIO IBERMÚSICAS DE COMPOSIÇÃO DE OBRA SINFÔNICA

O objetivo da convocatória é fortalecer a criação de novaspeçassinfônicas, com vistas à ampliação do repertório ibero-americano. Os compositores e compositoras das obras vencedoras receberão um prêmio de 2.500 dólares. Asobrasterão estreias em concertos especiais da Orquestra Sinfônica Nacional de Cuba (OSN) ou da Orquestra Filarmônica Nacional da Venezuela.

PRÊMIO BRASIL IBERMÚSICAS

O edital tem como alvo reconhecer o mérito de iniciativas ou espaços que venham se dedicando, ao longo dos anos, à difusão da música brasileira no exterior. O processo seletivo está aberto a iniciativas realizadas ou sediadas fora do território brasileiro, em qualquer parte do mundo. Serão concedidos seis prêmios de cinco mil dólares.

Mais informações e inscrições na página do Programa Ibermúsicas: www.ibermusicas.org/index.php/pt/

Acesse as convocatórias do Ibermúsicas aqui .