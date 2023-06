Espaços da Funarte recebem espetáculos, exposições e oficinas

Marco Antônio de Sá

“Negra Devoção”

A proposta é mostrar como a cultura dos povos africanos do Congo e de Angola influenciou decisivamente as devoções e a cultura de onze estados brasileiros. São 50 fotografias, mostrando a diversidade das manifestações em honra de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito. O material foi obtido durante cerca de nove anos, na Bahia, no Ceará, em Goiás, no Maranhão, em Mato Grosso e Minas Gerais, na Paraíba, no Rio Grande do Norte, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e em São Paulo. Tornou-se, ainda, a base para a tese de mestrado de Marco Antônio de Sá, na PUC – SP.