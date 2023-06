Funarte MG apresenta o espetáculo ‘Outras de Nós’, da Ananda Cia. de Dança Contemporânea

Nos dias 8, 9 e 11 de junho, às 19h30, o Complexo Cultural Funarte MG, no Centro de Belo Horizonte, recebe o espetáculo gratuito “Outras de Nós”, da Ananda Cia. de Dança Contemporânea. Segundo a companhia, a montagem trata do universo feminino, num trabalho entrelaçado por vozes de diferentes mulheres, a partir do corpo de duas dançarinas. A direção artística é de Anamaria Fernandes, interpretação e criação de Beatriz Nobel e Duna Dias, e preparação corporal, de Carla Normagna. A performance foi selecionada para ocupar o espaço Funarte por meio de outorga extraordinária.

A criação de ‘Outras de Nós’ se iniciou por meio de uma interlocução com um trabalho de dança realizado pela diretora Anamaria, no Setor Psicológico Penitenciário de Mulheres da cidade de Rennes, na França. A montagem dá continuidade a este processo e dialoga com outros elementos que compartilham a temática do feminino. “Corpos que ressoam vozes múltiplas que se cruzam e se enlaçam como fios de uma teia. Um trabalho que entrelaça gritos e segredos, filetes íntimos e protesto. Essa criação perpassa diferentes temporalidades, espaços e realidades. Muitas de nós, todas de nós, outras de nós”, salienta a diretora.

Serviço:

Espetáculo “Outras de Nós”, da Ananda Cia. de Dança Contemporânea

Dias 8 e 9 de junho, quinta-feira e sexta-feira, às 19h30 – (audiodescrição e Libras)

Dia 11 de junho, domingo, às 19h30 – (Libras)

Entrada gratuita(retirada dos ingressos com até 1h de antecedência na bilheteria do espaço)

Classificação indicativa: 16 anos

Ficha técnica:

Direção artística: Anamaria Fernandes | Intérpretes criadoras: Beatriz Nobel e Duna Dias | Preparação corporal e olhar externo: Carla Normagna | Composição sonora: Gustavo Félix, Vanessa Aiseó, Inácio Silveira e Admar Fernandes | Figurino: Daise Menezes Guimarães | Iluminação: Pâmela Rosa | Vídeo: Luiza Nobel | Produção executiva: Juliana Cancio e Samuel Carvalho | Produção artística: Juliana Cancio e Samuel Carvalho | Assistência de produção: Eduardo Henrique | Contrarregragem: Luana Magalhães e Maisa Arroyo | Designer gráfico: Raquel Alvarenga | Filmagem e Fotografia: Gilberto Goulart | Créditos fotos divulgação: Bianca Sanche | Intérprete de Libras: Luana Sales | Descrição de imagens: Jo Caravelli | Roteiro de audiodescrição e narração: Tatiana Rosales | Consultoria audiodescrição: Thaís Oliveira



Local:Complexo Cultural Funarte MG – Galpão 3

Rua Januária 68, Centro - Belo Horizonte (MG)