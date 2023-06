Funarte MG recebe espetáculo circense com entrada gratuita

‘Show de variedades’ acontece no dia 3 de junho - Crédito: Charly

O Complexo Cultural Funarte MG, em Belo Horizonte, apresenta o espetáculo "Show de variedades", no dia 3 de junho, sábado, às 19h. O evento traz números de mágica, malabarismo, mastro chinês, acrobacia em bambu, corda bamba, manipulação de boneco, roda cyr e palhaçaria, encerrando a mostra "Circo de Ilusões". A entrada é gratuita e os ingressos podem ser retirados na bilheteria da Funarte MG com até 30 minutos de antecedência.

De acordo com o organizador do evento, Rafael Mourão, esses artistas trabalham de forma independente e o público terá a oportunidade de assistir novos talentos em um só lugar. O espetáculo vai contar com um intérprete de Libras durante a exibição.

Serviço:

Espetáculo ‘Show de variedades’

Dia 3 de junho, sábado, às 19h

Entrada gratuita (os ingressos podem ser retirados com até 30 minutos de antecedência)

Classificação indicativa: livre

Elenco: Liz Monteiro (corda bamba) | Dag Bedê (palhaçaria) | Rose Corrêa (acrobacia aérea / lira) | Jorô (malabarismo) | André Vieira (malabarismo) | Pedro Sartori do Vale, Lucas Deotti e Gustavo Parreiras (mastro chinês) | Rodrigo Santos e Sol Markes (palhaçaria) | Trupe Garnizé (palhaçaria) | André Vicente (manipulação de boneco) | Coletivo Mambus (acrobacia em bambu) | Richard Rodrigues (roda cyr)

Local: Complexo Cultural Funarte MG

Rua Januária, 68 – Centro, Belo Horizonte (MG)