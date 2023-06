Sala Renée Gumiel recebe espetáculo 'Deslocaloca'

A Sala Renée Gumiel, na Funarte SP, na capital paulista, recebe nos dias 2 e 3 de junho, às 20h, o espetáculo de dançaDeslocaloca, do núcleo Maya-Lila. Os ingressos custam R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada).

A dança é dirigida por Marília Coelho e conta com orientação dramatúrgica de Melina Scialom. O elenco realiza um jogo coreográfico que busca levantar questões sobre autonomia e transformar o espaço cênico em uma construção dinâmica e colaborativa, abordando situações que misturam realidade, ficção, exageros, clichês e o inusitado.

O núcleo Maya-Lila é oriundo do curso de Dança da Unicamp e tem influência da cultura de festivais alternativos de arte. Desde 2003, é residente

do Festival Universo Paralello na Bahia. Esteve também em quatro edições do Boom Festival em Portugal, no Ozora Festival na Hungria e

apresentou-se na Okupa LaNave em Barcelona. Entre outras experiências, circulou por Manaus, Belém,Macapá e Rio Branco por meio do Prêmio Funarte de Dança Klauss Vianna.

Espetáculo "Deslocaloca"

Núcleo Maya-Lila

Dias 2 e 3 de junho

Sábado e domingo, às 20h

Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada)

Sala Renée Gumiel – Complexo Cultural Funarte SP

Alameda Nothmann, 1058 – Campos Elíseos, São Paulo (SP)

Acessibilidade: rampas de acesso para as salas de espetáculos e galerias e banheiros acessíveis.

Classificação: 8 anos