Em encontro de mulheres em Ivaiporã, Estado apresenta ações voltadas às famílias do campo

As iniciativas do Governo do Paraná para o apoio às mulheres rurais foram apresentadas na abertura 1º Encontro Regional da Mulher do Campo, nesta quinta-feira (01), em Ivaiporã. O evento reuniu cerca de 600 mulheres de diversas regiões no Centro Cultural Olivia Hauptman, e marcou a Semana Estadual da Mulher do Campo, comemorada sempre na última semana do mês de maio, conforme a lei estadual nº 20.675, de 2021.

O objetivo da semana é incentivar debates, palestras e outros eventos sobre a importância da mulher na agricultura familiar; realizar cursos de capacitação; divulgar políticas públicas voltadas às mulheres; e incentivar a criação de grupos, associações ou cooperativas de trabalhadoras rurais.

As ações apresentadas giraram em torno de assistência técnica, extensão e pesquisa, além de programas como o Banco do Agricultor Paranaense, que faz equalização de taxas de juros para investimentos em propriedades rurais, o Coopera Paraná, que destina recursos para pequenas associações e cooperativas, e o Renda Agricultor Familiar, que atende famílias em situação de vulnerabilidade social.

O secretário estadual da Agricultura e do Abastecimento, Norberto Ortigara, destacou a presença crescente de mulheres com poder de decisão no meio rural, ou mesmo assumindo a gestão de grandes ou pequenos negócios. “As mulheres têm visão atenta para oportunidades, investimento para formar associações e cooperativas. Felizmente o conceito antigo no campo, do homem como ‘chefe’ do casal, está mudando bastante. Queremos divulgar nossas políticas e valorizar o trabalho desenvolvido por milhares de mulheres no Paraná”, disse.

As ações do governo com foco na defesa e no fortalecimento das políticas públicas para as mulheres têm ganhado impulso neste ano. Com a criação da Secretaria da Mulher e da Igualdade Racial, as demandas estão recebendo ainda mais atenção, segundo a secretária Leandre Dal Ponte.

Ela citou iniciativas como a Caravana Paraná Unido pelas Mulheres , lançada nesta semana, que percorrerá todas as regiões do Estado para auxiliar as administrações municipais a montarem estruturas de gestão próprias que facilitem o acesso a projetos e recursos estaduais. “A Secretaria foi criada para fazer a diferença na vida das pessoas, para estimular mais independência, tratando as causas dos problemas, não apenas as consequências”, disse.

MAIS EVENTOS– Após esse primeiro evento, a ideia é que anualmente todas as regiões do Paraná promovam atividades simultâneas alusivas à Semana Estadual da Mulher no Campo, segundo o diretor-presidente do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná Iapar- Emater (IDR-Paraná), Natalino Avance de Souza. Ele destacou, entre as razões para a escolha de Ivaiporã para sediar o encontro, o fato de que há mulheres nas chefias da Seab e das vinculadas, IDR-Paraná e Adapar.

"O Paraná já tem iniciativas bem-sucedidas, como o projeto Mulheres do Café, e ações semelhantes nos setores da fruticultura, do queijo e do turismo rural. Sabemos que qualquer iniciativa rural que tenha mulheres participando tem sucesso”, completou Souza.

A chefe regional da Seab em Ivaiporã, Vitória Holzmann, destacou o apoio das entidades do setor ao evento. “Essa lei que prevê uma Semana Estadual da Mulher Rural é muito importante, e estamos vendo como as mulheres assumiram o compromisso de participar. Isso mostra o interesse em se fortalecer”, acrescentou.

PROGRAMAÇÃO– A programação ao longo do dia trouxe experiências de mulheres rurais que conseguiram ganhar espaço e ocupam posições de liderança: a cafeicultora Janaína Assad da Rocha, de Grandes Rios; a produtora de frutas Lais Prins, de Lidianópolis; a produtora de leite Patrícia Maximiano, de Ariranha do Ivaí; e Eliane Croceta, que trabalha com agroindústria em Ivaiporã.

Eliane Croceta conta que o encantamento com o meio rural veio de berço. Ela trabalha há 30 anos com a agroindústria do pai, que tem a cachaça como carro-chefe. Assumiu a liderança e conseguiu ampliar o empreendimento com a produção de embutidos. A comercialização atinge estados como Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

“Eu nunca tive medo, sempre gostei de empreender. Às vezes há restrições para a gente entrar com nossas ideias num projeto já antigo. Mas, mostrando conhecimento, capacidade, empenho, vamos conseguindo. Quando tem mulher no comando, as coisas são mais organizadas”, disse.

PRESENÇAS– Também participaram o prefeito de Ivaiporã, Luiz Carlos Gil; a gerente regional do IDR-Paraná em Ivaiporã; Alini Machado; a gerente regional da Adapar; Maria Andreola, a assessora de Relações Institucionais da Fomento Paraná, Emília Belinati, além de lideranças regionais.