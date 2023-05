Funarte participa da 7ª edição do Mercado de Indústrias Culturais Argentinas (Mica)

O Brasil é o convidado de honra da 7ª edição do Mercado de Indústrias Culturais Argentinas (Mica) e o Ministério da Cultura (MinC) leva 90 empreendedores criativos, selecionados por edital, para o evento em Buenos Aires, de 1º a 4 de junho. A presidenta da Fundação Nacional de Artes – Funarte, Maria Marighella, e o Circo Tarimba, formado por ex-alunos da Escola Nacional de Circo Luiz Olimecha (ENCLO), também representam o Brasil no encontro.

A presidenta da Funarte, Maria Marighella, tem diversos compromissos oficiais durante o evento. No dia 1º de junho, na parte da manhã, ela se reúne com Diana Saiegh, do Fundo Nacional das Artes da Argentina. No mesmo dia, na parte da tarde, participa do painel “Argentina e Brasil: modelos de fomento cultural e potencialidades bilaterais”, ao lado de Henilton Menezes, secretário de Economia Criativa e Fomento Cultural do MinC, e de Lucrecia Cardoso, secretária de Desenvolvimento Cultural do Ministério da Cultura da Argentina.

Maria Marighella também se reúne, ainda no dia 1º, com representantes do Instituto Nacional do Teatro, Teatro Nacional Cervantes e Instituto Nacional da Música da Argentina. Já no dia 2 de junho, de manhã, a presidenta da Funarte tem um encontro com representantes da Universidade Nacional de San Martín da Argentina.

"A presença do Brasil como convidado de honra reforça a reconstrução das pontes diplomáticas e do importante papel de interlocução do país, dos nossos artistas e de toda a nossa rede criativa no Mercosul e Latinoamérica. Para nós, o fortalecimento das relações culturais, da difusão das artes, do intercâmbio e da cooperação entre países vizinhos e irmãos são prioridades", pontua Maria Marighella.

Já a comitiva de empreendedores criativos selecionada pelo MinC vai poder participar de rodadas de negócios,showcasescom artistas brasileiros, mesas de debate e painéis de mercado, entre outras atividades. Com um investimento do MinC no valor de R$ 1,4 milhão, a seleção pública contemplou profissionais do audiovisual, circo, dança, design, editorial, hip hop, jogos eletrônicos, música e teatro. Dos escolhidos, entre compradores e vendedores, 29 são do Sudeste, 24 do Nordeste, 16 do Centro-Oeste, 11 do Sul e 10 do Norte do Brasil.

Internacionalização da cultura brasileira

O público também poderá assistir ao espetáculo "101 años después", do Circo Tarimba. A participação da companhia no Mica se dá por uma indicação da Fundação, a pedido do Ministério da Cultura. Criada em 2002, a Circo Tarimba tem integrantes brasileiros, de diferentes estados do país, e venezuelanos. A equipe possui uma diversidade de modalidades acrobáticas e mistura comédia, teatro e narrativa.

A presença do grupo foi comemorada pela presidenta da Funarte Maria Marighella. "Temos orgulho de anunciar a presença (na programação artística do Brasil) do Circo Tarimba, que reúne ex-alunos da Escola Nacional de Circo Luiz Olimecha da Funarte”, revela.

Outra celebração importante, por parte da Funarte, é a estreia do Hip Hop no Mica. Um marco do compromisso público do Brasil com essa arte múltipla que completa 50 anos em 2023.

Artistas brasileiros como Emicida, Luedji Luna, Lenine, Dandara Manoela, Aíla, Josyara, Pat Manoese, Big Mike e Circo Tarimba também são atrações brasileiras no Mica, com showcases.

A participação do Brasil como convidado de honra no Mica é resultado da parceria estabelecida entre o Ministério da Cultura e o Ministério das Relações Exteriores, por meio do Instituto Guimarães Rosa e da Embaixada do Brasil em Buenos Aires. De acordo com o MinC, diversas ações foram realizadas para atender ao convite feito pelo ministro da Cultura argentino, Tristán Bauer.

O compromisso do fomento público à participação brasileira em mercados faz parte das ações de internacionalização da cultura brasileira, como o engajamento internacional de trabalhar conjuntamente em busca do desenvolvimento e da recuperação econômica sustentável. Essa diretriz foi assumida pelo governo brasileiro, durante a VII Cúpula da Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos (CELAC), em janeiro deste ano, na Argentina.

Mercados criativos

Realizado a cada dois anos desde 2011, o Mica tem como objetivos potencializar a produção, dar visibilidade e fortalecer as indústrias culturais, gerar empregos de qualidade e promover a comercialização de produtos e serviços na Argentina e no mundo.

Os mercados criativos públicos, como o Mica, o Mercado das Indústrias Culturais do Sul (MICSUL) e o Mercado das Indústrias Criativas do Brasil (MICBR), entre outros, são políticas públicas desenvolvidas pelos Estados nacionais na América do Sul para proporcionar aos empreendedores e profissionais criativos da região a oportunidade de aumentar sua rede de contatos e negócios, bem como internacionalizar seus bens e serviços criativos. A participação de agentes culturais brasileiros nesses mercados internacionais públicos ocorre desde 2014.

Confira a programação da 7ª edição do Mercado de Indústrias Culturais Argentinas (Mica) aqui

Com informações do Ministério da Cultura (MinC)