Governo do Tocantins e parceiros promovem seminário para fortalecer a cadeia produtiva do leite

Dados do IBGE, em 2022, o Tocantins produziu mais de 35 milhões de litros de leite - Foto: Governo do Tocantins

Nesta quinta-feira, 1° de junho, Dia Internacional do Leite, o Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária (Seagro), e parceiros promovem o seminário com o temaProdução, Qualidade e Comercialização na Cadeira Leiteira no Estado. O evento ocorre no Tatersal do Parque de Exposição, em Colmeia do Tocantins.

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 2017, o Tocantins possui um rebanho de 198.612 cabeças de vacas ordenhadas que, segundo dados da pesquisa, no ranking dos municípios do Estado, Colmeia se qualifica na 4ª posição com 5.936 cabeças de vacas ordenhadas.

Neste mesmo ano, o município contou com a produção de 484 bovinos que produziram leite em estabelecimentos, tendo a quantidade de 6.594 litros de leite de vaca, no valor de R$ 5.167,313.

Ainda segundo os dados do IBGE, em 2022, o Estado produziu mais de 35 milhões de litros de leite. No município de Colmeia, em 2021, foram ordenhadas 15.815 vacas.

De acordo com a gerente de Pecuária da Seagro, Mara Luce, neste cenário, o Governo do Tocantins, por meio da Seagro, realiza este seminário do leite em que “a intenção do seminário é buscar fortalecer a interação existente entre as instituições públicas/privadas e os setores produtivos e, juntos, traçarmos soluções e caminhos a serem seguidos para o crescimento da pecuária leiteira tocantinense”, explica a gerente.

Balde Cheio

O evento contará com a participação do extensionista na área de pecuária leiteira, Júnior Colombo, formado pela Universidade de Marília, que desenvolve um trabalho de assistência técnica a produtores de leite com foco em sistemas de produção, utilizando como ferramenta a metodologia do projetoBalde Cheio,desenvolvido pela Embrapa Pecuária Sudeste.

Ainda na programação serão apresentadas as palestras: Intensificação da pecuária leiteira do projeto Balde Cheio, Programa Mais Genética, Cooperativismo: a força da união e Cultivo do capiaçu.

Parceiros

São parceiros no evento, a Prefeitura Municipal de Colmeia, Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Tocantins/Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Faet/Senar), Instituto de Desenvolvimento Rural do Tocantins, Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, Sindicato Rural de Colmeia e Cooperativa de Palminópolis (GO) e o Sicred.