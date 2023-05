Governo do Acre empossa 432 novos servidores e divulga nova convocação da Saúde

Dando continuidade à reestruturação da máquina pública e valorização do serviço público, o governo do Acre empossou nesta segunda-feira, 29, 432 novos servidores públicos. O ato ocorreu no Teatro Universitário, no campus da Universidade Federal do Acre.

São funcionários da Polícia Civil, do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (Idaf), do Instituto Socioeducativo (Ise), e da Secretaria de Saúde (Sesacre).

“Já dei posse para mais de dois mil servidores efetivos nos últimos quatro anos. Posse de servidores tem tudo a ver com sonhos, ousadia e realização. Hoje é a realização de um sonho para muito, e cada um de vocês vai integrar o quadro de servidores efetivo do Estado do Acre”, declarou o governador Gladson Cameli.

O governador destacou a importância de reestruturar o Estado por meio de concursos públicos. Foto: Diego Gurgel/Secom.

“Gostaria de parabenizar o governo pelo brilhante trabalho na gestão, é perceptível o compromisso do Estado em fortalecer o serviço público, pois os servidores são essenciais na prestação de serviços para a população”, foi o que disse a representante dos formandos, a agente do ISE, Késsia de Lima Monteiro.

São 156 novos servidores da Polícia Civil, 322 do ISE, 40 do Idaf, e 21 da Sesacre.

A representante dos formandos falou sobre a realização de um sonho para mais de 400 novos servidores que foram empossados hoje. Foto: Diego Gurgel/Secom.

Dentro da lei de responsabilidade fiscal, durante a cerimônia o governador Gladson Cameli anunciou a edição extra doDiário Oficial do Estado desta segunda-feira, em que nomeia mais 320 aprovados para o concurso da Sesacre para diversos cargos. É um aporte de mais de R$ 25 milhões na folha de pagamento do Estado.

O compromisso do governo em fortalecer o serviço público chega também em Cruzeiro do Sul, onde o governador empossa na próxima terça-feira, 30, mais 107 novos funcionários.

O que disseram

“O trabalho desempenhado pelo governador e pelo Governo do Acre de empossar tantos servidores ao longo da primeira gestão é muito importante para o nosso estado”, Roberto Duarte, deputado estadual.

“Nós na Assembleia Legislativa sempre lutamos para que pudéssemos realizar concursos públicos e dar posse a todos os aprovados”, Luiz Gonzaga, deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa.

“Precisamos continuar fortalecendo a Segurança Pública, pois é assim que vamos diminuir a criminalidade”, Ulysses Araújo, deputado federal.

“Dentro dos nossos limites orçamentários, estamos nos organizando e nomeamos e empossamos mais servidores para integrar nossos quadros do Estado”, Paulo Correia, secretário de Administração.

“É o primeiro concurso, desde que o ISE foi fundado em 2009, então é uma imensa satisfação a chegada de novos funcionários para o instituto”, Mario César Freitas, presidente do ISE.

“Os esforços do governo para após um período de crise das cheias como tivemos, empossar novos servidores, é muito importante para poder continuar atendendo bem a população do estado”, Pedro Pascoal, secretário de Saúde.

“O novo efetivo vai ser importante para que possamos continuar investigando e fazendo nosso papel enquanto Polícia Civil. O nosso interior vai ser reforçado”, Henrique Maciel, delegado-geral de Polícia Civil.

“O agro mais uma vez vai se mostrar forte no Acre, com os novos servidores o Idaf vai fortalecer ações de fiscalização, para que a produção não pare”, Francisco Thum, presidente do Idaf.

