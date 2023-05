Governador participa da Feira Agropecuária de Tubarão

Foto: Eduardo Valente / Secom

Para fechar a agenda de compromissos no Sul do Estado nesta sexta-feira,26, o governador Jorginho Mello marcou presença no evento anual voltado ao agronegócio brasileiro, que traz várias exposições relacionadas ao setor. A expectativa da organização da feira é movimentar mais de R$ 4 milhões.

“Temos um agronegócio muito forte no nosso estado e a gente se orgulha demais com os destaques positivos na produção de carnes e outros produtos do campo. Esse tipo de evento só fortalece nossos agricultores e produtores rurais”, destacou Jorginho Mello em sua fala durante a feira.

A Feira Agropecuária de Tubarão faz parte do calendário de atrações do Aniversário de 153 Anos da cidade e é realizada no Centro de Treinamento da Epagri, até este sábado. Ao todo, foram três dias com diversas atrações direcionadas ao agronegócio e ao público em geral. Em torno de 50 expositores vão demonstrar e comercializar animais, produtos e serviços, de diversos setores. Eventos técnicos direcionados a pecuaristas, agricultores e a outros públicos fazem parte da programação.

Foto: Reprodução/Secom SC

A feira também terá uma programação técnica e educativa, com destaque para o Dia de Campo da Epagri, nesta sexta-feira, que abordou temas como ciclo das pastagens no inverno, manejo de recria da matriz, casqueamento bovino e tecnologias agrícolas (drone de pulverização). A Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (Epagri) é uma das parceiras da 5ª Feira Agropecuária de Tubarão.

O organização do evento trouxe novamente a exposição de animais, grande atração das edições anteriores. Estão sendo expostos matrizes e reprodutores de gado de corte de várias raças, além de equinos e ovinos. Quanto aos animais de pequeno porte, além da exposição, haverá comercialização de pets, como mini coelhos (mais de 10 raças), coelhos gigantes, hamsters, chinchilas, porquinhos da Índia, dentre outros.