Presidenta da Funarte participa de última etapa do Circula Ceará

A presidenta da Fundação Nacional de Artes - Funarte, Maria Marighella, participa neste sábado, 27 de maio, do encerramento da trajetória do projeto Circula Ceará por 15 cidades das 14 macrorregiões do Estado nordestino. O festival multiartístico é fruto de convênio da Secretaria de Cultura do Governo do Estado do Ceará com o Governo Federal, o Ministério da Cultura (MinC) e a Funarte.

A última etapa do Circula Ceará é realizada em Camocim, no litoral Norte do Estado, com agenda artística, formativa e institucional. A agenda institucional do projeto, nos diferentes municípios, é voltada para odesenvolvimento e o fortalecimento do Sistema Estadual de Cultura, com a presença de dirigentes de Cultura de cadamacrorregião. Neste sábado, em Camocim, oEncontro de Dirigentes Municipais de Cultura contará com a presença da secretária da Cultura do Estado do Ceará (Secult CE), LuisaCela, e de Maria Marighella, que também estará presente no palco de encerramento do Circula Ceará, no mesmo dia, com atrações artísticas locais.

A programação formativa do Circula Ceará em Camocim teve início na terça-feira, 23 de maio, com oficinas presenciais de teatro, acessibilidade, fotografia, dança, circo e música. As oficinas seguem até 27 de maio, com inscrições abertas e gratuitas por meio de formulário on-line: bit.ly/circulacamocim

Já a programação artística em Camocim inclui espetáculos de teatro, dança, música, circo, cultura popular, exposição fotográfica, intervenção urbana, mediação de leitura e rodas de conversa.

Sobre o Circula Ceará

Iniciado em novembro de 2021, em convênio com a Funarte, o festival já passou pelas cidades de Canindé, Pacoti, Russas, Horizonte, Itapipoca, Sobral, Limoeiro do Norte, Icapuí, Quixadá, Icó, Brejo Santo, Tauá, Crateús, Viçosa do Ceará e agora chega, encerrando o circuito, em Camocim.O projeto buscou "descentralizar a arte e a cultura", por meio de uma ampla "programação formativa, artística e institucional", conforme destaca a organização do evento. Na agenda institucional, a Secretaria de Cultura do Governo do Estado do Ceará realizou e realiza uma série de reuniões e visitas estratégicas para mapeamento do cenário artístico e cultural cearense.