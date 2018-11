Vôlei de areia pelos Jogos Abertos será realizado neste fim de semana em Cacoal

Os Jogos Abertos realizado pela Prefeitura de Cacoal, por meio da Autarquia Municipal de esportes de Cacoal (AMEC), terá a modalidade de Vôlei de areia sendo disputada neste fim de semana.

A competição terá inicio nesta sexta a partir das 8 horas na quadra de areia da praça municipal, parando para almoço e retornando às 15 horas com o inicio do naipe feminino, já no sábado a competição se inicia às 14 horas com a fase de quartas de finais seguindo até as finais e premiações. No total 9 equipes participarão da competição com direito a duas duplas por equipes. O sistema de disputa será com 16 equipes no naipe masculino divididas em quatro chaves, já no feminino serão 10 equipes divididas em duas chaves.

O Vôlei de areia já é a terceira modalidade dos Jogos Abertos a contar pontos às equipes participantes, sendo já finalizado o basquetebol e a peteca. A Prefeitura de Cacoal por meio da Amec desde já convida toda a população de Cacoal a prestigiar mais essa animada disputa em nosso município.