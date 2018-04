Vingadores: Guerra Infinita estreia hoje

João Vitor Figueira



O dia da estreia de Vingadores: Guerra Infinita, um dos filmes mais aguardados de 2018, finalmente chegou. Lançado no ano em que o Universo Cinematorgráfico Marvel completa 10 anos, o ambicioso longa-metragem reúne heróis de todas as fases da franquia e múltiplas nacionalidades e planetas para enfrentar o supervilão Thanos (Josh Brolin).

Com direção dos irmãos Anthony e Joe Russo, o longa-metragem da Marvel Studios vai enfatizar o arco do vilão Thanos, que foi apresentado nos cinemas pela primeira vez na cena pós-créditos de Os Vingadores: The Avengers (2012). Na trama, o Titã Louco, como é conhecido o antagonista, chega à terra para reunir todas as Joias do Infinito, e busca o paradeiro da Joia da Alma.