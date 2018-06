Vendas de passaportes da Expoac serão encerradas nesta quinta

Por Wilson Rocha Neto – DRT 1637/RO

Conforme amplamente divulgado, neste dia 31 de maio se encerram as vendas de passaportes para a 20ª Expoac. Diferente do que acontecia nos anos anteriores, neste ano a venda de passaportes acontece com quantidade e período limitados. Foram disponibilizados 5 mil passaportes e o período se encerra nesta quinta-feira.

Apesar no período reduzido de vendas, o número de passaportes vendidos tem sido satisfatório. Com o encerramento das vendas, estarão disponíveis apenas ingressos individuais para cada dia de show.

O ingresso para o show do Wesley Safadão, na quarta-feira, dia 08 de agosto, custará 90 reais. O mesmo valor será cobrado para o show da cantora Anitta, na sexta-feira, dia 10 de agosto. Já o show da dupla Conrado e Aleksandro, no sábado, dia 11, terá ingressos comercializados a 60 reais.

Considerando que, para prestigiar os 3 shows, com ingressos individuais, o custo total seria de 240 reais, é totalmente viável a aquisição do passaporte, que custa 130 reais, porém apenas até o dia 31.

Os pontos de venda de passaportes e ingressos estão disponíveis no site www.expoac.com.br. Vale destacar que o dia 31 de maio é feriado e, por este motivo, a grande maioria dos pontos de venda de passaportes não estarão abertos. Entre os pontos de venda que, com certeza, estarão abertos no feriado, estão a Zared Modas (no Cacoal Shopping), o Supermercado A Luzitana e o Posto São José.

A EXPOAC

A 20ª Expoac acontece de 08 a 12 de agosto e contará com a apresentação do cantor Wesley Safadão na noite de abertura, da cantora Anitta na sexta-feira e da dupla Conrado & Aleksandro no sábado.